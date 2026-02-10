ETV Bharat / state

कोटा में 3000 रुपए रिश्वत लेते कांस्टेबल गिरफ्तार, झूठा फंसाने की धमकी देकर ले चुका था 5000

कांस्टेबल को रिश्वत लेते एसीबी ने किया गिरफ्तार. आरोपी ने झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देकर मांगे थे आठ हजार. पांच हजार ले चुका.

Accused constable Jeetram Chaudhary
आरोपी कांस्टेबल जीतराम चौधरी (ETV Bharat Kota)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : February 10, 2026 at 8:43 PM IST

कोटा: भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) की टीम ने रिश्वत लेते हुए मंगलवार को गुमानपुरा थाने के कांस्टेबल को गिरफ्तार किया. आरोपी झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देकर परिवादी से पहले भी पैसे ले लिए और अब फिर धमका रहा था.

एसीबी के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विजय स्वर्णकार ने बताया कि परिवादी ने सोमवार को शिकायत दी कि वह एचडीएफसी बैंक में रिकवरी का काम करता था. यह कार्य उसने बंद कर दिया. वह अपने दोस्त की दुकान विशाल मार्केट में बैठा था कि कांस्टेबल जीतराम चौधरी आया. उसमें परिवादी को झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दी और आठ हजार रुपए मांगे. इनमें पांच हजार रुपए हड़प भी लिए. बाकी के तीन हजार रुपए मांग रहा था. शिकायत का सत्यापन कराया गया.

बाकी तीन हजार मांगे तो धरा गया: सत्यापन में कांस्टेबल जीतराम के तीन हजार रुपए मांगने की पुष्टि हो गई. इसके बाद इंस्पेक्टर चंद्र कंवर के निर्देशन में आरोपी कांस्टेबल जीतराम चौधरी को तीन हजार रुपए लेते रंगे हाथ ट्रैप किया गया. एएसपी स्वर्णकार का कहना है कि इस मामले में अन्य कोई और भी लोग शामिल होंगे तो उससे पड़ताल की जाएगी. प्रारंभिक तौर ऐसे किसी व्यक्ति की लिप्तता सामने नहीं आई है.

पीड़ित के खिलाफ केस नहीं होने पर भी धमकाया: एएसपी स्वर्णकार का कहना है कि इस मामले में पीड़ित के खिलाफ किसी तरह का कोई मुकदमा नहीं था. किसी तरह की कोई जांच भी नहीं चल रही थी. उसके बावजूद कांस्टेबल जीतराम चौधरी उसे धमका रहा था. इस मामले में यह भी पड़ताल की जाएगी कि आरोपी क्यों धमकाकर पैसे ले रहा था.

