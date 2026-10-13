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ढाबा संचालक की हत्या कर फरार सिपाही प्रयागराज से गिरफ्तार, सरकारी पिस्टल से मारी थी गोली

आगरा: आगरा पुलिस कमिश्नरेट की सदर थाना पुलिस ने ढाबाकर्मी की हत्या में फरार पुलिस कर्मी को प्रयागराज से दबोच लिया है. आरोपी सिपाही दूसरे राज्य में फरार होने की फिराक में था. इससे पहले ही उसे गिरफ्तार कर लिया. जबकि, मृतक ढाबा संचालक की पत्नी ने आरोपी सिपाही के एनकाउंटर की मांग की थी. अब पुलिस टीम उसे प्रयागराज से आगरा लेकर आ रही है.



बता दें कि 9 अक्टूबर 2026 को रात करीब 11 बजे सदर थाना के सेवला क्षेत्र में एक पेट्रोल पंप के सामने महेश ढाबा संचालक बिट्टू लवानिया को गोली मारी गई थी. ढाबाकर्मी बीटू लवानिया की हत्या में सिपाही जैकी चौधरी आरोपी है. गंभीर हालत में जैकी चौधरी को एसएन मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी में भर्ती कराया था. जहां पर उपचार के दौरान 10 अक्टूबर की अलसुबह बिट्टू लवानिया ने दम तोड दिया था. पुलिस ने कहा था कि जैकी चौधरी का भाई पुलिस में है और गनर है. जबकि, आरोपी ही पुलिसकर्मी था.





एसीपी सदर अमीषा ने बताया कि सेवला में ढाबा संचालक बिट्टू लवानिया की हत्या में फरार जैकी चौधरी की तलाश में तीन पुलिस टीमें लगी थीं. आरोपी को पुलिस टीम ने प्रयागराज में सोमवार को हिरासत में लिया है. उससे पूछताछ की. वह प्रदेश छोड़ कर फरार था. पुलिस टीम उसे लेकर आगरा आ रही है. आरोपी प्रयागराज में एक न्यायिक अधिकारी का गनर था. इस मामले में पुलिस ने आरोपी जैकी चौधरी के खिलाफ सीसीटीवी कैमरे जुटाए हैं. जिसमें गोली चलाने का सीसीटीवी भी है. एसीपी अमीषा ने बताया कि छानबीन में सामने आया कि ढाबा संचालक बिट्टू लवानिया की गोली मारकर हत्या करके आरोपी जैकी चौधरी अपने मित्र देवेंद्र को मधुनगर भेजा. जहां से अपनी मां को बुलवाया. इसके बाद मां को प्रयागराज से ट्रेन भेजा. सीसीटीवी फुटेज मिलने पर पुलिस को पता चला कि हत्यारोपी सिपाही जैकी के प्रयागराज होने की सूचना मिली थी.





