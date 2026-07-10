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JSSC-PGT शिक्षक नियुक्ति के नाम पर रिश्वत, सरायकेला में 10 लाख की घूस लेते आरक्षी गिरफ्तार

सरायकेला: झारखंड में शिक्षक नियुक्ति के नाम पर ठगी का एक मामला प्रकाश में आया है. सरायकेला-खरसावां जिला के चौका थाना क्षेत्र में JSSC-PGT शिक्षक नियुक्ति पत्र दिलाने के बदले 10 लाख रुपए की घूस मांगते हुए एक आरक्षी को रंगेहाथों पकड़ा गया है.

आरक्षी की पहचान रांची निवासी सुशील कुमार के रूप में हुई है, जो J.A.R.F-05 कंपनी में आरक्षी के पद पर कार्यरत है. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है.

​चांडिल अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी शिव प्रकाश कुमार ने बताया कि 9 जुलाई 2026 को आरोपी सुशील कुमार चौका थाना क्षेत्र के बड़ामटांड़ स्थित देवीलाल साव के आवास पर पहुंचा था. वह उनकी पुत्री को JSSC-PGT का नियुक्ति पत्र दिलाने के नाम पर 10 लाख रुपए की घूस स्वीकार करने आया था. इसकी भनक लगते ही देवीलाल साव के रिश्तेदार गुरुचरण साव और स्थानीय ग्रामीणों ने उसे पकड़कर चौका थाना प्रभारी गौरव कुमार के सुपुर्द कर दिया.

​थाना प्रभारी और अनुमंडल अधिकारी द्वारा आरोपी के झोले की तलाशी ली गई. तलाशी के दौरान JSSC-PGT के दो एडमिट कार्ड, दो मूल शैक्षणिक प्रमाण-पत्र, आवेदकों के कंप्यूटरीकृत विवरण की प्रतियां, उच्च न्यायालय के आदेश की प्रति, छह ब्लैंक चेक, एक आधार कार्ड और दो मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं.