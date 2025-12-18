ETV Bharat / state

20 हजार की रिश्वत लेते कांस्टेबल गिरफ्तार, जिसके लिए घूस ली, वह सब इंस्पेक्टर मौके से हुआ फरार

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक गोविंद गुप्ता ने बताया कि जोधपुर एसीबी की स्पेशल यूनिट को एक शिकायत मिली थी कि भभुताराम गांव चौखा में एक कब्जाशुदा किराये के मकान में रहता है. मकान को लेकर मकान मालिक भभुताराम एवं किरायेदार सागर गहलोत के बीच विवाद चल रहा है. जिसके चलते सागर गहलोत ने भभुताराम के खिलाफ मामला दर्ज करवाया था. जांच में कॉल डिटेल के आधार पर पुलिस ने एसीबी के परिवादी के पुत्र को भी आरोपी बना दिया. इस पर परिवादी ने आपत्ति जताई. लेकिन सब इंस्पेक्टर प्रेमनाथ और कांस्टेबल भविष्य कुमार ने परेशान करना शुरू कर दिया.

जोधपुर: शहर के राजीव गांधी नगर थाना के एक कांस्टेबल को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने गुरुवार शाम को 20000 रुपए की रिश्वत लेते थाने के सामने गिरफ्तार किया. यह राशि थाने के सब इंस्पेक्टर प्रेमनाथ के लिए ली जा रही थी. एसीबी की भनक लगने पर प्रेमनाथ मौके से भाग गया.

थाने के सब इंस्पेक्टर प्रेमनाथ और कांस्टेबल भविष्य कुमार ने परिवादी को थाने बुलाया और उसे इस मामले में लंबा फंसाने की धमकी देते हुए बाहर निकलने के लिए 30 हजार की रिश्वत की मांग की. जिसकी शिकायत एसीबी की जोधपुर को स्पेशल यूनिट को मिली. जिस पर एसीबी जोधपुर रेंज के उप महानिरीक्षक भुवन भूषण यादव के सुपरवीजन में स्पेशल यूनिट के एएसपी ओमप्रकाश चौधरी के नेतृत्व में निरीक्षक मनीष चौधरी ने रिश्वत की मांग का सत्यापन किया. इसमें 20 हजार रुपए देने तय किए गए. गुरुवार शाम को परिवादी बीस हजार रुपए लेकर कांस्टेबल भविष्य कुमार देने गया. पुलिस थाना राजीव गांधी नगर के सामने भविष्य कुमार ने परिवादी की गाड़ी में बैठकर 20000 रुपए लिए. इस दौरान एसीबी टीम को इशारा मिलते ही भविष्य कुमार को पकड़ लिया.

सब इंस्पेक्टर थाने से भागा: एसीबी की टीम जब कांस्टेबल भविष्य कुमार के खिलाफ यह कार्रवाई कर रही थी, उस दौरान ही सब इंस्पेक्टर प्रेमनाथ को भी आना था, लेकिन उसे एसीबी की कार्रवाई की भनक लग गई. इस​के साथ ही वह थाने से फरार हो गया. एसीबी की टीम फरार सब इंस्पेक्टर की तलाश कर रही है. क्योंकि भविष्य कुमार ने परिवादी से रिश्वत की राशि सब इंस्पेक्टर प्रेमनाथ को देने के लिए ही ली थी.

20 जनों को बनाया आरोपी: एएसपी ओमप्रकाश चौधरी ने बताया कि पुलिसकर्मियों ने इस मामले में डीआर के आधार पर 20 लोगों को आरोपी बना दिया और उन्हें थाने बुला रहे थे. इसमें ही हमारे परिवादी के पुत्र को फंसाना चाहा. जिसकी शिकायत हमें मिली थी. इस पर आज ट्रैप की कार्रवाई की गई. सब इंस्पेक्टर मौके से फरार हो गया जिसकी तलाश टीम द्वारा की जा रही है.