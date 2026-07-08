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बरेली में रिश्वतखोर सिपाही 6 हजार घूस लेते गिरफ्तार

एंटी करप्शन टीम ने सिपाही को 6 हजार रुपये की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया.

रिश्वत लेते सिपाही गिरफ्तार
रिश्वत लेते सिपाही गिरफ्तार (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 8, 2026 at 5:59 PM IST

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बरेली: उत्तर प्रदेश सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है. इसके बावजूद सरकारी कर्मचारियों द्वारा रिश्वत मांगने का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है. ताजा मामला बदायूं से सामने आया है, जहां एंटी करप्शन टीम ने एंटी पावर थेफ्ट थाने में तैनात एक सिपाही को 6 हजार रुपये की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है.

भ्रष्टाचार निवारण संगठन की ओर से जारी प्रेस नोट के अनुसार, आरोपी सिपाही कृष्णपाल सिंह एंटी पावर थेफ्ट थाना उसावां रोड, जनपद बदायूं में तैनात है. शिकायतकर्ता हेमराज निवासी ग्राम नेथू ने संगठन से शिकायत की थी कि बिजली चोरी के मुकदमे में जेल न भेजने और मामले का निस्तारण कराने के नाम पर सिपाही उससे 6 हजार रुपये की रिश्वत मांगी है.

शिकायत को गंभीरता से लेते हुए भ्रष्टाचार निवारण संगठन बरेली की ट्रैप टीम ने प्रभारी निरीक्षक रामलाल पाण्डेय के नेतृत्व में जाल बिछाया. बुधवार दोपहर करीब 12 बजकर 28 मिनट पर टीम ने द्वितीय विद्युत वितरण खंड कार्यालय में आरोपी सिपाही को शिकायतकर्ता से 6 हजार रुपये की रिश्वत लेते गिरफ्तार कर लिया.

गिरफ्तारी के बाद आरोपी को थाना सिविल लाइंस बदायूं ले जाया गया, जहां उसके खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर विधिक कार्रवाई शुरू कर दी गई है. भ्रष्टाचार निवारण संगठन ने आम जनता से अपील की है कि यदि कोई सरकारी कर्मचारी किसी कार्य के बदले रिश्वत की मांग करता है, तो इसकी सूचना तुरंत संगठन को दें.

बता दें कि हाल के दिनों में भ्रष्टाचार निवारण संगठन ने बरेली मंडल में पुलिस, स्वास्थ्य राजस्व विभाग सहित अनेकों कार्रवाई की है. कभी कभी स्थिति इस प्रकार की बनी जब एंट्री करप्शन की टीम पर गंभीर आरोप लगे, इसके बावजूद टीम अपना काम पूरी ईमानदारी और लगन से कर रही है.

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