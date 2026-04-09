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कोरबा में आरक्षक पर छेड़छाड़ का आरोप, वर्दीवाले की करतूत से पुलिस की हो रही किरकिरी, FIR दर्ज

आरोपी आरक्षक का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें वो पराई स्त्री को लेकर टिप्पणी कर रहा है.

Constable accused of molestation
आरक्षक दीप नारायण त्रिपाठी पर छेड़छाड़ का आरोप (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : April 9, 2026 at 10:45 PM IST

2 Min Read
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कोरबा: पुलिस महकमे में पदस्थ एक आरक्षक पर महिला ने छेड़छाड़ का गंभीर आरोप लगाया है. घटना सिविल लाइन थाना क्षेत्र का है. आरोपी आरक्षक का नाम दीप नारायण त्रिपाठी है. फिलहाल आरोपी आरक्षक बांगो थाने में पदस्थ है. इस गंभीर मामले में सिविल लाइन थाना में पीड़ित महिला ने शिकायत दर्ज कराई है. जिसके आधार पर एफआईआर रजिस्टर्ड किया गया है.

आरक्षक पर छेड़छाड़ का आरोप

पुलिस जवान पर ही छेड़छाड़ का आरोप लगने और शिकायत दर्ज होने के बाद विभाग की बड़ी किरकिरी हो रही है. विभागीय लोगों ने घटना की सूचना आला अफसरों को दी है. जिसके बाद अफसरों ने जांच के बाद कड़ी कार्रवाई की बात कही है. एफआईआर दर्ज होने के बाद सोशल मीडिया में आरोपी आरक्षक का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है. जिसमें वह पराई स्त्री पर टिप्पणी करते हुए रील बना रहा है.

आरोपी आरक्षक पर ये आरोप है कि उसने अपने ही करीबी दोस्त की पत्नी के साथ छेड़छाड़ की वारदात को अंजाम दिया है. पीड़िता ने शिकायत में बताया है कि आरोपी आरक्षक के द्वारा लगातार आपत्तिजनक व्यवहार किया जा रहा था. लगातार ऐसा होने से तंग आकर उसने थाने में शिकायत दी.

FIR दर्ज (ETV Bharat)

जिले के अलग-अलग थानों में रह चुका है आरक्षक

जिस आरक्षक दीप नारायण त्रिपाठी पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया गया है. वह जिले के अलग-अलग थानों में अपनी सेवाएं दे चुका है. वर्तमान में वह बांगो थाना में पदस्थ है. मामले के सामने आते ही पुलिस महकमे में हड़कंप का माहौल है. पुलिस विभाग को खुद अनुशासन में रहने और लोगों को अनुशासन का पाठ पढ़ने वाला माना जाता है. ऐसे में किसी महिला से छेड़छाड़ का आरोप पुलिस कर्मी पर लगना बेहद गंभीर सवाल खड़े कर रहा है. उच्च अधिकारियों ने भी इस मामले को बेहद गंभीरता से लिया है और सूक्ष्मता से जांच करने का दावा किया है.

शिकायत पर एडिशनल एसपी का बयान

एडिशनल एसपी लखन पटले ने बताया कि बांगो थाना में पदस्थ आरक्षक दीप नारायण त्रिपाठी पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया गया है. पीड़िता की शिकायत पर सिविल लाइन थाना में एफआईआर दर्ज कर लिया गया है. मामले में वैधानिक कार्रवाई की जा रही है.

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