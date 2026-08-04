गोरखपुर मासूम से दुष्कर्म-हत्या मामला; सिपाही अभिषेक यादव गिरफ्तार, थानेदार भी हटाए गए
पीड़ित परिवार को दस लाख रुपए की आर्थिक सहायता दिलवाने की तैयारी, सुरक्षा में दो सिपाही तैनात.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 4, 2026 at 8:11 AM IST
गोरखपुर: जिला अस्पताल के पास से मासूम बच्ची का अपहरण के बाद दुष्कर्म कर हत्या के मामले में सिपाही अभिषेक यादव जेल जा चुका है. साथ ही मामले में लापरवाही बरतने के आरोप में थानेदार को पद से हटा दिया गया है. इस कार्रवाई के बाद पुलिस अधिकारी पीड़ित परिवार की मदद करने के लिए आगे आए हैं. गोरखपुर के पुलिस अधिकारियों के अलावा सभी कर्मचारी एक दिन की सैलरी पीड़ित परिवार को देने का विचार कर रहे हैं. हालांकि इसके पूर्व ही अधिकारियों ने पीड़ित परिवार के मासूमों के पढ़ाई का खर्च उठाने का संकल्प लिया है.
पुलिस अधिकारियों का मानना है की आर्थिक तंगी के कारण मासूम बच्चों के पढ़ाई में कोई कोर कसर ना रह जाए, जिसकी पूरी व्यवस्था की जा रही है. पुलिस ने परिवार की सुरक्षा के लिए भी दो सिपाहियों की ड्यूटी लगाई है, जिससे परिवार निर्भीक के ढंग से जीवन यापन कर सके. आयुष्मान योजना के तहत परिवार को स्वास्थ्य बीमा से जोड़ने की हो रही है.
पुलिस अधिकारियों के मुताबिक पीड़ित परिवार को रानी लक्ष्मीबाई योजना के तहत 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दिलाने की प्रक्रिया शुरू की जा रही. इसके साथ ही पात्रता के आधार पर आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य सुविधा, प्रधानमंत्री आवास योजना की अंतर्गत आवास की भी व्यवस्था की जा रही है. पुलिस के मुताबिक पूरी जांच पारदर्शी तरीके से की जा रही है और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहे हैं.
आपको बता दें कि बीते 28 जुलाई को जिला अस्पताल में भर्ती अपनी बहन को भोजन देने गई मासूम का एक सिपाही ने अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने के बाद उसकी हत्या कर दी थी. सिपाही के अगवा करने की जानकारी पुलिस को सीसीटीवी कैमरे के जरिए हुई थी.
सीओ कोतवाली ओंकार तिवारी के मुताबिक, अभियोजन को मजबूत करने के लिए केस डायरी बनाई जा रही है, चार्ज शीट में सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल का डिजिटल लोकेशन, घटनास्थल से मिले फॉरेंसिक साक्ष्य, बरामद की मेमो, और गवाहों के बयान, को इस केस में आधार बनाया जाएगा. उदासीनता बरतने वाले थाना प्रभारी और चौकी प्रभारी को तत्काल प्रभाव से लाइन हाजिर कर दिया गया है.
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