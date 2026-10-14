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लखनऊ-आगरा एक्सप्रेसवे पर हादसा, पूर्व सांसद सुब्रत पाठक की स्कॉर्ट पलटी, सिपाही की मौत

पूर्व सांसद सुब्रत पाठक की स्कॉर्ट गाड़ी पलटी ( Photo Credit: ETV Bharat )

कन्नौज: जिले से गुजरने वाले लखनऊ-आगरा एक्सप्रेसवे पर एक बड़ा सड़क हादसा हो गया. कन्नौज लोकसभा सीट से पूर्व भाजपा सांसद सुब्रत पाठक के काफिले के साथ चल रही स्कॉर्ट गाड़ी डिवाइडर से टकरा कर अनियंत्रित होकर पलट गई. हादसे में सिपाही अभिषेक त्रिपाठी की मौत हो गई, जबकि दूसरे सुरक्षाकर्मी कुंवर पाल और वाहन चालक गंभीर रूप से घायल हो गए.



जानकारी के मुताबिक, पूर्व सांसद सुब्रत पाठक ग्वालियर से लौटकर कन्नौज आ रहे थे. इसी दौरान लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे के 145 किलोमीटर कट सौरिख थाना के सकरावा इलाके में स्कॉर्ट वाहन हादसे का शिकार हो गया. दुर्घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. हादसे में घायल सुरक्षाकर्मी और चालक को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया.

