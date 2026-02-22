देश को दहलाने की साजिश नाकाम, 8 गिरफ्तार; लश्कर से जुड़े बांग्लादेशी मॉड्यूल का भंडाफोड़
दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने ने दिल्ली,कोलकाता और तमिलनाडु में एक साथ छापेमारी कर लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े आठ आतंक समर्थकों को गिरफ्तार किया.
Published : February 22, 2026 at 8:04 PM IST
नई दिल्ली: राजधानी में आतंकी साजिश को नाकाम करते हुए दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने ने दिल्ली, कोलकाता और तमिलनाडु में एक साथ छापेमारी कर लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े आठ आतंक समर्थकों को गिरफ्तार किया है. एडिशनल सीपी प्रमोद सिंह कुशवाहा ने बताया कि यह मॉड्यूल देश में बड़े आतंकी हमलों की साजिश पर काम कर रहा था, जिसे समय रहते ध्वस्त कर दिया गया.
मामले की शुरुआत कैसे हुई
एडिशनल सीपी प्रमोद सिंह कुशवाहा नें बताया की 8 फरवरी 2026 को जनपथ मेट्रो स्टेशन पर पाक समर्थित और आतंकी संगठनों के समर्थन वाले पोस्टर लगाए जाने की शिकायत मिली. पोस्टरों में मारे गए आतंकी बुरहान वानी का महिमामंडन किया गया था और “फ्री कश्मीर” जैसे नारे लिखे थे. इस पर सुप्रीम कोर्ट मेट्रो थाने में एफआईआर दर्ज हुई और संवेदनशीलता को देखते हुए जांच स्पेशल सेल को सौंप दी गई.
जांच और ऑपरेशन
स्पेशल सेल पहले से ही बांग्लादेश कनेक्शन के साथ लश्कर की गतिविधियों पर नजर रखे हुए थे. मानव स्रोत और तकनीकी विश्लेषण के जरिए आरोपियों की लोकेशन कोलकाता और तिरुप्पुर (तमिलनाडु) में ट्रेस की गई. 15 फरवरी को कोलकाता के मजहरपाड़ा इलाके में छापा मारकर उमर फारूक और रोबिउल इस्लाम को गिरफ्तार किया गया. 21 फरवरी को तमिलनाडु मॉड्यूल पर एक साथ कार्रवाई कर छह और आरोपियों को दबोचा गया. सात आरोपी बांग्लादेशी नागरिक हैं, जो अवैध रूप से भारत में रह रहे थे और फर्जी भारतीय पहचान पत्र बनवा चुके थे.
विदेशी लिंक और हैंडलर
जांच में सामने आया कि मॉड्यूल का सरगना शब्बीर अहमद लोन उर्फ राजा उर्फ कश्मीरी है, जो मूल रूप से जम्मू-कश्मीर का निवासी है और वर्तमान में बांग्लादेश में बैठकर नेटवर्क चला रहा था. प्रमोद सिंह कुशवाहा के अनुसार शब्बीर 2007 में स्पेशल सेल केस में गिरफ्तार हो चुका है और उसके संबंध आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा तथा पाकिस्तानी तंत्र से रहे हैं. वह बांग्लादेश में छिपकर भारतीय ठिकानों की रेकी, हथियार जुटाने और अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी युवकों की भर्ती करवा रहा था.
साजिश का तरीका
पूछताछ में खुलासा हुआ कि आरोपी दिल्ली और कोलकाता में पोस्टर लगाने के बाद वीडियो बनाकर बांग्लादेश में बैठे हैंडलर को भेजते थे. उन्हें महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की रेकी करने और हथियारों की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए थे.एडिशनल सीपी प्रमोद सिंह कुशवाहा ने कहा कि समय रहते कार्रवाई से संभावित आतंकी हमलों को टाल दिया गया है. मामले में अंतरराष्ट्रीय साजिश और विदेशी फंडिंग के एंगल से भी जांच जारी है
बरामदगी
दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के छापों में 10 मोबाइल फोन, 25 डेबिट/क्रेडिट कार्ड, 5 पीओएस मशीनें, बांग्लादेशी पासपोर्ट और आईडी कार्ड तथा बड़ी संख्या में आपत्तिजनक पोस्टर बरामद हुए हैं.
एंटी गैंगस्टर स्क्वॉड (AGS) ने दो वांछित बदमाशों को किया गिरफ्तार
वहीं एक दूसरे मामले में दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की की एंटी गैंगस्टर स्क्वॉड (AGS) टीम ने यूईआर-11 के पास मुठभेड़ के बाद दो वांछित बदमाशों को गिरफ्तार किया है. राजधानी में रंगदारी और फायरिंग की वारदातों में गिरफ्तार आरोपी कुख्यात विनोद उर्फ विक्की सन्यासी गैंग के सक्रिय सदस्य हैं, जो कुख्यात कपिल सांगवान उर्फ नंदू गैंग से जुड़ा हुआ है.डीसीपी हर्ष इंदोरा के अनुसार दोनों आरोपी हाल ही में एक कारोबारी को जमीन विवाद में धमकाने और उसके कार्यालय पर फायरिंग करने की घटना में वांछित थे.इस संबंध में बिंदापुर थाने में मामला दर्ज है.
डीसीपी हर्ष इंदोरा ने दी मामले की जानकारी
पुलिस के मुताबिक तड़के 2:10 बजे टीम को सूचना मिली कि दोनों आरोपी यूईआर-11 रोड से कुतुब विहार की ओर नए ठिकाने की तलाश में जा रहे हैं. टीम ने घेराबंदी की. स्कूटी को रुकवाने की कोशिश की गई तो दोनों भागने लगे और अंधेरे का फायदा उठाकर झाड़ियों की ओर दौड़े. इसी दौरान भरत उर्फ मन्नी ने हेड कांस्टेबल अमित कुमार पर गोली चला दी, जो बाल-बाल बच गए. जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने तीन राउंड फायर की. एक गोली भरत के दाहिने पैर में लगी, जिसके बाद उसे दबोच लिया गया.
