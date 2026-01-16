ETV Bharat / state

पिता और भाई पर तीन बच्चों की मां को बेचने का आरोप; महराजगंज कोर्ट के आदेश पर केस दर्ज

निचलौल थाना प्रभारी निरीक्षक अखिलेश कुमार वर्मा ने बताया कि न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश पर केस दर्ज कर जांच की जा रही है.

पिता-भाई पर तीन बच्चों की मां को बेचने का आरोप.
पिता-भाई पर तीन बच्चों की मां को बेचने का आरोप. (Photo Credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 16, 2026 at 9:02 AM IST

महराजगंज: तीन बच्चों की मां को बेचने का आरोप उसके ही पिता और भाई पर लगा है. विवाहिता के पति ने मामले की शिकायत पुलिस से की, लेकिन सुनवाई नहीं हुई. इसके बाद पीड़ित ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने केस दर्ज मामले की जांच शुरू की है. यह मामला महराजगंज जिले के निचलौल थाना क्षेत्र का है.

निचलौल थाना प्रभारी निरीक्षक अखिलेश कुमार वर्मा ने बताया कि न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश पर आरोपी पिता-पुत्र के खिलाफ धारा 143, 318 (4), 115 (2), 352, 351 (3) सहित अन्य गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है.

अब जानें क्या है पूरा मामला: तीन बच्चों की मां के पति सरवर पुत्र बीरबल निवासी गांव नौका सोटह थाना कोठीभार ने न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया. पति सरवर के मुताबिक, वह लंबे समय से गुजरात में मजदूरी करके परिवार का पालन-पोषण करता है. जब वह नौकरी के लिए बाहर था, तभी उसकी पत्नी सावित्री तीन छोटी बेटियों को लेकर अपने मायके जमुई पंडित, थाना निचलौल चली गई. पत्नी सावित्री घर से जाते समय नगदी और जेवरात भी साथ लेकर गई थी.

पति ने ढूंढना शुरू किया तो मिली जानकारी: पीड़ित पति के मुताबिक, 14 अप्रैल 2025 को उसे सूचना मिली कि उसकी पत्नी सावित्री मायके से रहस्यमय तरीके से गायब हो गई है. अगले ही दिन ससुर यानी सावित्री के पिता पारसनाथ ने थाना निचलौल में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई.

इसके बाद पति गुजरात से वापस गांव पहुंचा और खुद ही पत्नी की तलाश करने लगा. तब उसे चौंकाने वाली सच्चाई पता चली कि ससुर पारसनाथ और उनके बेटे ने ही पैसों की लालच में उसकी पत्नी सावित्री को राजस्थान के कोटा निवासी किसी व्यक्ति के हाथों बेच दिया है.

पीड़ित पति का आरोप है कि दोनों आरोपियों ने इस मामले को दबाने और पुलिस को गुमराह करने के लिए ही सुनियोजित साजिश के तहत गुमशुदगी की फर्जी रिपोर्ट दर्ज कराई है. पीड़ित ने यह भी आरोप लगाया कि सच्चाई सामने लाने पर उसे और उसकी बच्चियों को जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं.

