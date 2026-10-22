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धमतरी में शांति भंग की साजिश, नकाबपोश बदमाशों ने लहराए हथियार, कोतवाली थाने पर प्रदर्शन

धमतरी में शांति भंग की साजिश ( ETV Bharat )

धमतरी: लोगों की समझदारी से मराठापारा और बांसपारा में बड़ी घटना होते-होते टल गई. मराठा समाज के लोगों का आरोप है कि 2 दर्जन से ज्यादा नकाबपोश लोगों ने उनके मोहल्ले में हथियार और लाठियां लहराकर दहशत फैलाने की कोशिश की. मराठा समाज ने कहा कि वो शांति पूर्वक घरों में बैठे रहे ताकि कानून व्यवस्था का मुद्दा बिगड़ न जाए. नाराज लोगों ने सुबह होते ही एक बैठक की और उपद्रवियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की. मराठा समाज ने कहा कि जल्द से जल्द दोषियों को पकड़ा जाना चाहिए. पुलिस ने भी भरोसा दिया है कि वो आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी कर लेगी.

रात में हुड़दंग मचाने का आरोप मराठा समाज की ओर से पुलिस अधीक्षक के नाम सौंपे गए ज्ञापन में आरोप लगाया गया है कि 21 और 22 अक्टूबर की दरम्यानी रात करीब 26 से 30 युवक समूह बनाकर मराठापारा और बांसपारा क्षेत्र में पहुंचे. युवकों पर गाली-गलौज करने, लाठी-डंडे और हथियारनुमा सामान लहराने तथा मोहल्ले में दहशत फैलाने की कोशिश करने का आरोप लगाया गया. समाज का कहना है कि इस तरह की घटनाओं से स्थानीय लोगों में आक्रोश और का माहौल बन रहा है. शहर की शांति व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका है. ज्ञापन में समाज ने घटना से संबंधित वीडियो और फोटो उपलब्ध होने की बात कहते हुए आरोपियों की पहचान कर उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई करने की मांग की.