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जीपीएम में सोशल मीडिया के जरिए महिला को बदनाम करने की साजिश, साइबर सेल ने शुरू की जांच

फेक आईडी के जरिए महिला की फोटो पर अभद्र टिप्पणी की गई. महिला की शिकायत के बाद आरोपी की तलाश तेज.

Conspiracy to defame woman
साइबर सेल ने शुरू की जांच (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : May 24, 2026 at 9:55 AM IST

2 Min Read
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गौरेला पेंड्रा मरवाही: सोशल मीडिया जहां के कई फायदे हैं, वहीं कुछ लोग इसका दुरुपयोग करने से भी बाज नहीं आते हैं. कुछ ऐसा ही मामला जीपीएम में सामने आया है. यहां फेसबुक के जरिए महिला को परेशान करने की शिकायत थाने में दर्ज हुई है. महिला का आरोप है कि उसपर अभद्र टिप्पणी सोशल मीडिया के जरिए की गई. पीड़िता की शिकायत मिलने के बाद आरोपी की तलाश में पुलिस जुट गई है.

सोशल मीडिया के जरिए महिला पर अभद्र टिप्पणी

पीड़ित महिला ने अपनी दर्ज शिकायत में कहा है कि उसकी फोटो पर गलत तरीके से टिप्पणी की जा रही है. इसके लिए फेक आईडी का इस्तेमाल किया गया है. पीड़िता का कहना है कि आरोपी उसे परेशान करने के लिए फर्जी अकाउंट का इस्तेमाल कर रहा है. आरोपी ने धोखे से सोशल मीडिया पर फर्जी अकाउंट बनाया और उसका इस्तेमाल किया. मामले की जांच कर रहे अधिकारी ने बताया कि हमने अपराध दर्ज कर लिया है और आरोपी की धरपकड़ की तैयारी की जा रही है. पुलिस ने बताया कि साइबर सेल की मदद से तकनीकी साक्ष्य भी जुटाए जा रहे हैं. पुलिस ने लोगों से सोशल मीडिया पर सतर्क रहने और किसी भी संदिग्ध अकाउंट या गतिविधि की तत्काल शिकायत करने की लोगों से अपील की.

साइबर सेल ने शुरू की जांच (ETV Bharat)

पीड़ित महिला ने शिकायत दर्ज कराई है. हम आरोपी की पहचान कर उसे पकड़ने की कोशिश में जुटे हैं: अविनाश मिश्रा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक

सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने वाले लोग इन बातों का रखें ध्यान

  • अनजान लिंक पर क्लिक नहीं करें
  • अनजान इंसान से दोस्ती करने से बचें
  • दूसरों की निजता का ख्याल रखें
  • समय समय पर लॉगिन पासवर्ड बदलते रहें
  • कोई परेशान करे तो तत्काल पुलिस में शिकायत करें
  • डरने के बजाए पुलिस से मदद लें
  • अभद्र भाषा, ट्रोलिंग और नकारात्मक टिप्पणियों से बचें
  • किसी भी खबर, फ़ोटो या वीडियो को बिना सच जाने आगे (शेयर) न करें

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