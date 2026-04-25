"केजरीवाल को बदनाम करने की साज़िश..."; प्रियंका कक्कड़ ने BJP पर लगाया दुष्प्रचार फैलाने का आरोप
भाजपा के पास अब कोई ठोस मुद्दा नहीं बचा है, इसलिए झूठे प्रचार का सहारा ले रही है.- प्रियंका कक्कड़
Published : April 25, 2026 at 5:54 PM IST
नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी (AAP) की मुख्य प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने शनिवार को पार्टी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भारतीय जनता पार्टी (BJP) पर गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि भाजपा नेताओं ने फर्जी तस्वीरों को अरविंद केजरीवाल के घर की बताकर जनता को गुमराह करने की कोशिश की है. उन्होंने इसे सुनियोजित झूठ और दुष्प्रचार बताया है.
प्रियंका कक्कड़ ने कहा कि भाजपा के पास अब कोई ठोस मुद्दा नहीं बचा है, इसलिए झूठे प्रचार का सहारा ले रही है. उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा के एक मंत्री और सांसद बांसुरी स्वराज ने इंटरनेट से तस्वीरें उठाकर यह दावा किया कि वह केजरीवाल के घर की हैं, जबकि यह तस्वीरें सार्वजनिक वेबसाइट्स पर पहले से उपलब्ध हैं. इन्हें केजरीवाल से जोड़ना सरासर झूठ है.”
क्या देश में गैस की किल्लत खत्म हो गई? क्या महंगाई कम हो गई? क्या रुपये की कीमत नियंत्रण में आ गई?— AAP (@AamAadmiParty) April 25, 2026
बीजेपी का अब सिर्फ़ एक ही काम रह गया है, दुष्प्रचार करना, केजरीवाल जी को बदनाम करना, आम आदमी पार्टी की सरकार तोड़ना और जनता को असली मुद्दों से भटका कर गुमराह करना।
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मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश
प्रियंका कक्कड़ ने कहा कि देश में महंगाई, बेरोजगारी, एलपीजी की कीमतें और गिरती अर्थव्यवस्था जैसे कई बड़े मुद्दे हैं, लेकिन भाजपा इन पर बात करने के बजाय ध्यान भटकाने की राजनीति कर रही है. उन्होंने सवाल उठाया कि क्या सरकार ने रुपये की गिरती कीमत या आम जनता पर बढ़ते आर्थिक बोझ को कम करने के लिए कोई ठोस कदम उठाया है.
केजरीवाल की सादगी का जिक्र
प्रियंका ने केजरीवाल की छवि का बचाव करते हुए कहा कि वह एक पूर्व आईआरएस अधिकारी रहे हैं. वह चाहते तो आरामदायक जीवन जी सकते थे, लेकिन उन्होंने आम जनता के लिए काम करने का रास्ता चुना. उन्होंने दिल्ली में शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली और पानी के क्षेत्र में किए गए कामों का हवाला देते हुए कहा कि यही काम भाजपा को हजम नहीं हो पा रहा है.
प्रियंका कक्कड़ ने दावा किया कि AAP की नीतियों और काम से भाजपा घबराई हुई है. उन्होंने कहा कि अगर नरेंद्र मोदी और अरविंद केजरीवाल के आवास जनता के लिए खोल दिए जाएं तो लोग खुद तुलना कर सकते हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा ने इस तरह की पारदर्शिता से बचने के लिए बैरिकेडिंग कर दी और लोगों को अंदर नहीं जाने दिया.
BJP ने केजरीवाल जी को बदनाम करने के लिए फिर से दुष्प्रचार शुरू कर दिया है।— AAP (@AamAadmiParty) April 25, 2026
मंत्री प्रवेश वर्मा और BJP सांसद इंटरनेट साइट Pinterest से तस्वीरें उठाकर उन्हें केजरीवाल जी के घर की तस्वीर बताकर जनता को गुमराह कर रहे हैं।
— @PKakkar_ जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता, AAP #BJPFearsAAP pic.twitter.com/QHl4apf3op
बांसुरी स्वराज से माफी की मांग
प्रेस कॉन्फ्रेंस में बांसुरी स्वराज पर निशाना साधते हुए प्रियंका कक्कड़ ने कहा कि एक वकील होने के नाते उन्हें पता होना चाहिए कि गलत जानकारी फैलाना अपराध है. उन्होंने कहा कि सांसद बांसुरी स्वराज को जनता से माफी मांगनी चाहिए.
राघव चड्ढा पर तीखा हमला
हाल ही में भाजपा में शामिल हुए राघव चड्ढा पर भी प्रियंका कक्कड़ ने निशाना साधा. उन्होंने कहा कि राघव चड्ढा का यह कदम विश्वासघात है. उन्होंने पंजाब की जनता को धोखा दिया है. कक्कड़ ने आरोप लगाया कि भाजपा केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर नेताओं पर दबाव बनाती है. इसी दबाव में कई नेता पार्टी बदलते हैं. वहीं, प्रियंका कक्कड़ ने भगवंत मान सरकार के कामों का भी बचाव किया. उन्होंने कहा कि पंजाब में मुफ्त बिजली, स्वास्थ्य योजनाएं, नौकरियां और नशा विरोधी अभियान जैसे कई बड़े कदम उठाए गए हैं. उन्होंने कहा कि जो लोग जमीन से जुड़े हैं, वह जानते हैं कि राज्य में क्या बदलाव आए हैं.
झूठ की राजनीति ज्यादा दिन नहीं चलती
प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रियंका कक्कड़ ने कहा कि भाजपा की राजनीति झूठ और दुष्प्रचार पर आधारित है, जो ज्यादा समय तक टिक नहीं सकती. उन्होंने मीडिया से अपील की कि वह तथ्यों की जांच करें और जनता को सही जानकारी दें. प्रियंका ने कहा कि “झूठ के पैर नहीं होते, इसलिए वह ज्यादा दूर नहीं चलता. जनता सब समझती है और सही समय पर जवाब देती है.”
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