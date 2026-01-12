ETV Bharat / state

हेल्थ डिपार्टमेंट का डिप्टी डायरेक्टर बनकर ठगी की कोशिश, झूठे रेप केस में फंसाने की साजिश, गुरुग्राम से डॉक्टर गिरफ्तार

गुरुग्राम : हरियाणा की गुरुग्राम पुलिस ने एक सनसनीखेज मामले का खुलासा करते हुए हेल्थ डिपार्टमेंट का डिप्टी डायरेक्टर बताकर लोगों को डराने-धमकाने, ठगी करने और झूठे बलात्कार के मामलों में फंसाने की धमकी देकर लाखों रुपये की फिरौती मांगने वाले एक आरोपी डॉक्टर को गिरफ्तार किया है. आरोपी ने ये साजिश अपनी पत्नी के साथ मिलकर रची थी.

डॉक्टर ने खुद को बताया डिप्टी डायरेक्टर : दरअसल पुलिस थाना सेक्टर-50, गुरुग्राम में दर्ज शिकायत के अनुसार, पीड़ित एक प्रॉपर्टी डीलर है, जिसका कार्यालय सेक्टर-51 में स्थित है. वर्ष 2023 में गढ़ी हरसरू निवासी टीनू नामक व्यक्ति अपने पिता के इलाज के दौरान पीड़ित के कार्यालय में आता-जाता था. इसी दौरान उसका परिचित के.के. उर्फ कृष्ण भी कार्यालय में आने लगा. आरोपी ने पहले बैंक खाता सीज होने और अन्य बहानों से धीरे-धीरे करीब 5 से 6 लाख रुपये ले लिए. जब पीड़ित ने पैसे वापस मांगे तो आरोपी ने स्वयं को हेल्थ डिपार्टमेंट का डिप्टी डायरेक्टर बताते हुए ऊंची पहुंच का दावा किया और पैसे लौटाने से इनकार कर दिया. साथ ही धमकी दी कि वो उसे झूठे बलात्कार के केस में फंसा देगा.

ऐसे चलता रहा सिलसिला : 12 अगस्त 2023 को एक महिला पीड़ित के कार्यालय में आकर पैसे मांगने लगी और धमकी दी कि रकम ना देने पर गंभीर अंजाम भुगतने होंगे. इसके बाद महिला द्वारा महिला थाना सेक्टर-51 में ई-मेल के जरिए बलात्कार की शिकायत भेजी गई. 24 अक्टूबर 2025 को महिला और आरोपी द्वारा दोबारा लिखित शिकायत दी गई. शिकायत वापस लेने के बदले पहले 7 लाख और बाद में 16 लाख रुपये की मांग की गई.

पुलिस ने आरोपी को पकड़ा : जांच के बाद पुलिस थाना सेक्टर-50 की टीम ने 11 जनवरी 2026 को पंचकूला से आरोपी कृष्ण कुमार जैलदार निवासी मनुवास, जिला नूंह को गिरफ्तार किया. पूछताछ में खुलासा हुआ कि आरोपी एक सरकारी MBBS डॉक्टर है और वर्तमान में सस्पेंड चल रहा है. उसने स्वीकार किया कि पैसों की वसूली और रकम वापस ना करने के इरादे से पत्नी के साथ मिलकर झूठा बलात्कार केस दर्ज कराने की साजिश रची.