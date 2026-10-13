बड़ी साजिश बेनकाब : सीमापार से ड्रोन के जरिए गिराया विस्फोटक और हथियारों का जखीरा, ANTF-BSF ने दबोचा
श्रीगंगानगर जिले के रावला इलाके में ड्रोन से तीन ट्रिप में गिराए गए हथियार और विस्फोटक. दो संदिग्धों को दबोचकर पूछताछ जारी.
Published : October 13, 2026 at 6:17 PM IST
जयपुर/श्रीगंगानगर: सीमापार से एक बार फिर ड्रोन के जरिए राजस्थान के सीमावर्ती इलाके में हथियार और विस्फोटक गिराने की बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ है. श्रीगंगानगर जिले के रावला इलाके में सीमा के पास सोमवार रात को ड्रोन से तीन बार में हथियार और विस्फोटक की बड़ी खेप गिराई गई. एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए दो पिस्टल, 600 से ज्यादा कारतूस, बड़ी मात्रा में विस्फोटक और आईईडी बरामद कर लिया है.
इस कार्रवाई में दो संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है, जिनका संबंध पंजाब से है. त्योहार से पहले बड़ी मात्रा में विस्फोटक और हथियार गिराया जाना किसी बड़ी आतंकी साजिश की ओर इशारा करता है. हालांकि, एएनटीएफ की सजगता से हथियारों का यह जखीरा बरामद कर लिया गया है.
एक महीने से पीछा कर रही थी टीम : एएनटीएफ के आईजी विकास कुमार ने मंगलवार को बताया कि उनकी टीम एक महीने से इस तरह की संदिग्ध गतिविधियों का पीछा कर रही थी. श्रीगंगानगर के रावला इलाके में सोमवार रात को सीमापार से ड्रोन की तीन ट्रिप में दो जिगाना पिस्टल, 600 से ज्यादा कारतूस और बड़ी मात्रा में विस्फोटक के साथ आईईडी गिराए गए. एएनटीएफ की टीम ने हथियार और विस्फोटकों के जखीरे को जब्त करते हुए दो संदिग्धों को हिरासत में लिया है. इनसे पूछताछ जारी है.
विस्फोटक के साथ आईईडी बनाने के उपकरण मिले : उन्होंने बताया कि सीमापार से ड्रोन के जरिए राजस्थान की धरती पर हथियारों की खेप गिराने का एक पूरा नेटवर्क चल रहा था. इस घृणित साजिश की भनक लगने पर एएनटीएफ की टीम लगातार जानकारी जुटा रही थी. इसे लेकर एएनटीएफ ने अन्य जांच एजेंसियों से समन्वय स्थापित किया. उन्होंने बताया कि विस्फोटक के साथ आईईडी बनाने लायक उपकरण मिले हैं. राजस्थान पुलिस के प्रतिनिधि के रूप में एएनटीएफ ने बीएसएफ के साथ इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया.
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किसी बड़ी साजिश का संकेत, जांच और पूछताछ जारी : उन्होंने कहा कि बड़ी मात्रा में विस्फोटक और आईईडी का सीमापार से ड्रोन के जरिए राजस्थान की धरती पर आना किसी बड़ी साजिश का संकेत हो सकता है. जिसे लेकर सभी एजेंसियां मिलकर पूछताछ, जांच और अनुसंधान कर रही हैं. उन्होंने अनुसंधान की गंभीरता के लिहाज से हिरासत में लिए संदिग्धों की पहचान उजागर नहीं की है. हालांकि, उनका कहना है कि संदिग्ध पंजाब के रहने वाले हैं और बड़ी वारदातों में उनके शामिल होने की बात सामने आई है.
कहां पहुंचनी थी विस्फोटक की खेप ? जांच जारी : उन्होंने आमजन को संदेश देते हुए कहा कि राजस्थान पुलिस सतर्क और सजग है. पर्व और त्यौहार से पहले इतनी बड़ी मात्रा में हथियार और विस्फोटक सीमापार से गिराया जाना चिंताजनक है. हालांकि, संतोष की बात यह है कि जांच और सुरक्षा एजेंसियां मजबूती के साथ ऐसे नापाक मंसूबों को विफल करने में मुस्तैदी से साथ खड़ी हैं. हथियारों की यह खेप कहां पहुंचनी थी और इसका कहां इस्तेमाल होना था. इसे लेकर जांच और पूछताछ जारी है.
कड़ियां जोड़ने में जुटी हैं जांच एजेंसियां : उन्होंने कहा कि इस साजिश के तार बहुत गहरे हो सकते हैं. इस नेटवर्क के आगे-पीछे की कड़ियां जोड़ने में सभी एजेंसियां काम में जुटी हैं. कई अहम सुराग जांच और पूछताछ में हाथ लगे हैं. जांच में इस पूरे नेटवर्क की परतें खुलने की संभावना है. जो भी लोग इस नेटवर्क की बुनियाद में हैं. उनकी गर्दन तक कानून का शिकंजा कसेगा. जो संदिग्ध पकड़े गए हैं, उनकी भी आपराधिक पृष्ठभूमि है. इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस साजिश के तार बहुत गहरे हैं.
जल्द पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश करने का दावा : उनका कहना है कि बड़ी मात्रा में मिला विस्फोटक यह बताता है कि यह साजिश बहुत गहरी थी. विस्फोटक की पहचान की जा रही है. आईईडी के जरिए ब्लास्ट करने का पूरा तंत्र विस्फोटक के साथ भेजा गया है. इससे साफ है कि किसी बड़ी साजिश के तहत यह यह जखीरा यहां भेजा गया है, जिसका जल्द पर्दाफाश किया जाएगा. फिलहाल, सभी जांच एजेंसियां इस नेटवर्क को लेकर जांच और अनुसंधान में जुट हैं.