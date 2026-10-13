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बड़ी साजिश बेनकाब : सीमापार से ड्रोन के जरिए गिराया विस्फोटक और हथियारों का जखीरा, ANTF-BSF ने दबोचा

राजस्थान में बड़ी साजिश बेनकाब ( ETV Bharat File Photo )

जयपुर/श्रीगंगानगर: सीमापार से एक बार फिर ड्रोन के जरिए राजस्थान के सीमावर्ती इलाके में हथियार और विस्फोटक गिराने की बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ है. श्रीगंगानगर जिले के रावला इलाके में सीमा के पास सोमवार रात को ड्रोन से तीन बार में हथियार और विस्फोटक की बड़ी खेप गिराई गई. एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए दो पिस्टल, 600 से ज्यादा कारतूस, बड़ी मात्रा में विस्फोटक और आईईडी बरामद कर लिया है.

इस कार्रवाई में दो संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है, जिनका संबंध पंजाब से है. त्योहार से पहले बड़ी मात्रा में विस्फोटक और हथियार गिराया जाना किसी बड़ी आतंकी साजिश की ओर इशारा करता है. हालांकि, एएनटीएफ की सजगता से हथियारों का यह जखीरा बरामद कर लिया गया है.