बड़गांई जमीन मामले में हेमंत सोरेन के खिलाफ कुछ भी नहीं, हमें न्यायालय पर पूरा भरोसा, बेदाग साबित होंगे- झामुमो

बड़गांई जमीन मामले में हेमंत सोरेन के खिलाफ कुछ भी नहीं, हमें न्यायालय पर पूरा भरोसा, बेदाग साबित होंगे- झामुमो
झामुमो का कहना है कि बड़गाई जमीन मामले में हेमंत सोरेन के खिलाफ कुछ भी नहीं है. ये साजिश रची गई है. रिपोर्ट- उपेंद्र कुमार.
Published : September 19, 2026 at 6:47 PM IST
रांची: झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष और राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अब बड़गांई जमीन विवाद मामले में 21 सितंबर को PMLA कोर्ट में हाजिर होना है. हेमंत सोरेन की ओर से शनिवार को कोर्ट से की गई वर्चुअल पेशी के आग्रह को भी कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है.
सोमवार को PMLA कोर्ट में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की वर्चुअल पेशी और तमाम घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए झामुमो के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडेय ने कहा कि पार्टी और उन्हें न्यायालय पर पूरा भरोसा है, उनके नेता बड़गांई जमीन मामले में बेदाग साबित होंगे क्योंकि उनके खिलाफ इस मामले में कुछ है ही नहीं.
हेमंत सोरेन के खिलाफ एक साजिश रची गईः झामुमो के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडेय
झामुमो के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडेय ने भाजपा और केंद्र की मोदी सरकार पर तानाशाही रवैया अपनाने का आरोप लगाते हुए कहा कि पिछले चुनाव के समय उनके नेता को लेकर जनता में छवि या परसेप्शन खराब हो, इसलिए एक साजिश रची गई और उनके नेता का नाम इससे जोड़ा गया था.
झामुमो के केंद्रीय प्रवक्ता ने कहा कि भाजपा और केंद्र की मोदी सरकार चाहे लाख प्रयास कर ले वह उनके नेता को न डरा सकती है और न झुका सकती है. उन्होंने कहा कि राज्य नहीं बल्कि देशभर के आदिवासी, मूलवासी, पिछड़े, अल्पसंख्यक यह जानते हैं कि उनके नेता हेमंत सोरेन न डरने वाले हैं और न झुकने वाले हैं. उन्होने कहा कि एक आदिवासी मुख्यमंत्री से भाजपा इतनी डरी हुई है इसका उदाहरण है कि पिछले वर्षों में उनके नेता को बेवजह 05 महीने जेल में रखा गया, लेकिन हमें न्यायालय पर पूरा भरोसा है. ऐसे में केंद्र की तानाशाही सरकार लाख कोशिश कर ले उसका कोई असर नहीं पड़ने वाला है.
क्या है बड़गांई जमीन से जुड़ा मामला
राजधानी रांची के बड़गांई अंचल की 8.86 एकड़ जमीन से जुड़े मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अब 21 सितंबर को पीएमएलए (Prevention of Money Laundering Act) की कोर्ट में हाजिर होना होगा. हाईकोर्ट में याचिका खारिज होने के बाद उनको शनिवार 19 सितंबर को पीएमएलए कोर्ट में पेश होना था. शनिवार मुख्यमंत्री के अधिवक्ता ने सीएम की व्यस्तता का हवाला देते हुए पेश होने में असमर्थता जताई. इस आधार पर न्यायालय ने पेशी के लिए 21 सितंबर की तारीख तय कर दी है. साथ ही वर्चुअली रुप से भी पेश होने की छूट भी दी गई है.
गौरतलब है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड हाईकोर्ट में एक अंतरिम अर्जी (interlocutory application) दायर की थी. इसमें उन्होंने बरगाई में 8.86 एकड़ जमीन से जुड़े कथित धोखाधड़ी के मामले में स्पेशल कोर्ट के सामने व्यक्तिगत रूप से पेश होने से छूट मांगी थी. लेकिन 18 सितंबर को सुनवाई के दौरान जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने उनकी आईए याचिका को खारिज कर दिया था.
PMLA कोर्ट ने जून में ही डिस्चार्ज याचिका खारिज कर दी थी
बड़गांई जमीन मामले में PMLA की विशेष अदालत ने 8 जून 2026 को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के डिस्चार्ज पिटीशन को खारिज कर दिया था. अदालत ने ED की ओर से पेश किए गए तथ्यों के आधार पर कहा था कि इस स्तर पर हेमंत सोरेन के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला बनता है. PMLA कोर्ट के इसी आदेश को हेमंत सोरेन ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. उनकी ओर से क्रिमिनल रिवीजन याचिका दाखिल कर विशेष अदालत के आदेश को रद्द करने और मामले में चल रही आपराधिक कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग की गई थी. इसी याचिका के साथ 19 सितंबर को PMLA कोर्ट में पेशी से राहत के लिए अलग से IA दाखिल की गई थी. लेकिन उन्हें राहत नहीं मिली.
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