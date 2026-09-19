ETV Bharat / state

बड़गांई जमीन मामले में हेमंत सोरेन के खिलाफ कुछ भी नहीं, हमें न्यायालय पर पूरा भरोसा, बेदाग साबित होंगे- झामुमो

जेएमएम के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडेय ( Etv Bharat )