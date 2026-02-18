ETV Bharat / state

भ्रष्टाचार का दोषी कर्मचारी बर्खास्त; चकबंदी आयुक्त ने की कार्रवाई, 10 हजार रुपये घूस लेते पकड़े गये थे

लखनऊ : उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार की भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के तहत ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है. बुधवार को चकबंदी आयुक्त डॉ. हृषिकेश भास्कर यशोद ने बड़ी कार्रवाई की है. भ्रष्टाचार के मामले में न्यायालय से सजा सुनाए जाने के बाद चकबंदी मुख्यालय के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी राजकुमार सिंह को सरकारी सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है.



राजस्व विभाग के जनसम्पर्क अधिकारी डॉ. मनोज कुमार ने बताया कि राजकुमार सिंह (चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी) चकबंदी मुख्यालय को भ्रष्टाचार निवारण संगठन लखनऊ इकाई की ट्रैप टीम ने 13 जून 2018 को 10 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया था. इस संबंध में लखनऊ के थाना तालकटोरा में सुसंगत धाराओं के तहत मुकदमा पंजीकृत कराया गया था.