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इंडो नेपाल बॉर्डर से नेपाली व भारतीय रुपए की खेप बरामद, दो नेपाली नागरिकों समेत 6 गिरफ्तार

बहराइच: जिला पुलिस व एसएसबी टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है. दोनों की संयुक्त टीम ने बॉर्डर से नेपाली से भारतीय रुपये भारी मात्रा में बरामद किए है. मामले में पुलिस ने दो नेपाली नागरिकों समेत 6 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है.

जानकारी के अनुसार, जनपद के इंडो नेपाल बॉर्डर के रूपई डीहा चेकपोस्ट पर दो नेपाली व चार भारतीय नागरिकों को पकड़ा गया है. जिनके पास से 69 लाख रुपए का नेपाली व 16.50 लाख रुपए का भारतीय रुपए बरामद हुए है. बॉर्डर पर तैनात सुरक्षा एजेंसियों द्वारा अब इनसे पूछताछ की जा रही है. वही इनके द्वारा ये पैसा कहा ले जाया जा रहा था.

इस मामले में एसपी ग्रामीण दुर्गा प्रसाद तिवारी ने बताया कि देर रात होने के चलते इंडो नेपाल बॉर्डर पर एसएसबी व पुलिस की टीम द्वारा चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था. इसी दौरान कुछ लोग बॉर्डर के पास मौजूद थे. इनके पास से नेपाली व भारतीय रुपए बरामद किए गए. इनसे पूछताछ में पता चला कि ये सभी भारतीय रुपए का नेपाली रुपए में बदलवा कर सीमा पार ले जाते थे. जांच के दौरान पुलिस को कुछ अन्य नेपाली रुपए की बरामदगी की गई.

एसपी ग्रामीण ने बताया कि इनके पास से कुल 69 लाख रुपए नेपाली व 16.50 लाख रुपए भारतीय बरामद हुए है. इनसे जब पैसों के संबंध में वैध दस्तावेज मांगे गए तो न दिखा पाने पर बॉर्डर पर तैनात सुरक्षा एजेंसियों व अन्य द्वारा पूछताछ की गई है.