इंडो नेपाल बॉर्डर से नेपाली व भारतीय रुपए की खेप बरामद, दो नेपाली नागरिकों समेत 6 गिरफ्तार
आरोपियों के पास से कुल 69 लाख रुपए नेपाली व 16.50 लाख भारतीय बरामद हुए है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 23, 2026 at 8:10 AM IST
बहराइच: जिला पुलिस व एसएसबी टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है. दोनों की संयुक्त टीम ने बॉर्डर से नेपाली से भारतीय रुपये भारी मात्रा में बरामद किए है. मामले में पुलिस ने दो नेपाली नागरिकों समेत 6 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है.
जानकारी के अनुसार, जनपद के इंडो नेपाल बॉर्डर के रूपई डीहा चेकपोस्ट पर दो नेपाली व चार भारतीय नागरिकों को पकड़ा गया है. जिनके पास से 69 लाख रुपए का नेपाली व 16.50 लाख रुपए का भारतीय रुपए बरामद हुए है. बॉर्डर पर तैनात सुरक्षा एजेंसियों द्वारा अब इनसे पूछताछ की जा रही है. वही इनके द्वारा ये पैसा कहा ले जाया जा रहा था.
इस मामले में एसपी ग्रामीण दुर्गा प्रसाद तिवारी ने बताया कि देर रात होने के चलते इंडो नेपाल बॉर्डर पर एसएसबी व पुलिस की टीम द्वारा चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था. इसी दौरान कुछ लोग बॉर्डर के पास मौजूद थे. इनके पास से नेपाली व भारतीय रुपए बरामद किए गए. इनसे पूछताछ में पता चला कि ये सभी भारतीय रुपए का नेपाली रुपए में बदलवा कर सीमा पार ले जाते थे. जांच के दौरान पुलिस को कुछ अन्य नेपाली रुपए की बरामदगी की गई.
एसपी ग्रामीण ने बताया कि इनके पास से कुल 69 लाख रुपए नेपाली व 16.50 लाख रुपए भारतीय बरामद हुए है. इनसे जब पैसों के संबंध में वैध दस्तावेज मांगे गए तो न दिखा पाने पर बॉर्डर पर तैनात सुरक्षा एजेंसियों व अन्य द्वारा पूछताछ की गई है.
एसपी ग्रामीण ने बताया कि इस मामले में 26 वर्षीय राजेश प्रसाद सोनार पुत्र मोतीलाल सोनार निवासी घोरे गांव महानगर पालिका वार्ड नं0 17 जिला बांके राष्ट्र नेपाल, 37 वर्षीय प्रताप सिंह जायसवाल पुत्र राधे निवासी गनरनापुर नेपालगंज वार्ड नं0 20 रान्झा जिला बांके राष्ट्र नेपाल, 56 वर्षीय विजय कुमार अग्रवाल पुत्र सुदामा प्रसाद निवासी रेलवे स्टेशन रोड कस्बा व थाना रुपईडीहा, 56 वर्षीय राम गोपाल शुक्ला पुत्र राम सरन शुक्ला निवासी शान्ति नगर कस्बा व थाना रुपईडीहा, मोतीलाल पुत्र ननकू निवासी निधिनगर संकल्पा बंजरिया थाना रुपईडीहा, दीपक कुमार निषाद पुत्र बब्लू निवासी गोड़ियनपुरवा कस्बा व थाना रुपईडीहा के रूप में हुई है. पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है.
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