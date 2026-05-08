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बैंकॉक से दिल्ली लाई जा रही 34 करोड़ से अधिक की गांजा खेप बरामद, IGI एयरपोर्ट पर दो गिरफ्तार

नई दिल्ली: दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बैंकॉक से आए दो यात्रियों के पास से करीब 35 किलो हाइड्रोपोनिक गांजा बरामद किया है. जब्त मादक पदार्थ की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 34.93 करोड़ रुपये बताई जा रही. दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है.

कस्टम अधिकारियों के अनुसार 8 मई को बैंकॉक से दिल्ली पहुंची फ्लाइट टीजी-323 से आए दो यात्रियों को एपीआईएस प्रोफाइलिंग के आधार पर शक होने पर रोका गया. दोनों यात्री ग्रीन चैनल पार कर बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे. इस दौरान उनके सामान की एक्स-रे स्कैनिंग की गई, जिसमें संदिग्ध वस्तुएं दिखाई दीं.

इसके बाद बैग की गहन तलाशी लेने पर 31 वैक्यूम सील पैकेट बरामद हुए. इन पैकेटों में हाइड्रोपोनिक वीड यानी गांजा छिपाकर रखा गया था. बरामद मादक पदार्थ का कुल वजन 34,935 ग्राम पाया गया. शुरुआती जांच में यह उच्च गुणवत्ता वाला हाइड्रोपोनिक गांजा माना जा रहा है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारी मांग रहती है.

जांच एजेंसियों के मुताबिक आरोपी बेहद शातिर तरीके से मादक पदार्थ की तस्करी करने की कोशिश कर रहे थे. गांजे को वैक्यूम पैक कर बैग में इस तरह छिपाया गया था कि सामान्य जांच में पकड़ में न आए. हालांकि प्रोफाइलिंग और तकनीकी जांच के जरिए कस्टम टीम ने तस्करी की कोशिश नाकाम कर दी. कस्टम विभाग ने एनडीपीएस एक्ट की धारा 8, 20, 23 और 29 के तहत कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. साथ ही बरामद गांजा और पैकिंग सामग्री को जब्त कर लिया गया है. अधिकारियों का कहना है कि मामले में आगे की जांच जारी है और यह पता लगाया जा रहा है कि तस्करी के पीछे कौन-सा नेटवर्क सक्रिय है.