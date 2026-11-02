महोबा : 1250 किलो अवैध विस्फोटक बरामद; पुलिस ने चार तस्करों पर कसा शिकंजा, दो गिरफ्तार
एएसपी ने कहा कि अवैध विस्फोटक को सुरक्षा के लिहाज से सुरक्षित रूप से मैगजीन में रखवा दिया गया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 2, 2026 at 8:32 PM IST
महोबा: पत्थर मंडी कबरई में अवैध खनन में विस्फोटकों के इस्तेमाल की आशंका के बीच पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. कबरई थाना क्षेत्र के धरौन रोड पर पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीम ने भारी मात्रा में विस्फोटक से लदे एक पिकअप लोडर को पकड़ा है.
इस वाहन से करीब 1250 किलोग्राम विस्फोटक सामग्री, डेटोनेटर और सेफ्टी फ्यूज बरामद हुआ है. वहीं, जांच के दौरान वाहन पर विस्फोटक सामग्री से संबंधित कोई दस्तावेज या प्रपत्र नहीं मिला. उसके बाद पुलिस ने पट्टा धारक समेत चार लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है.
इस मामले में एएसपी वंदना सिंह ने बताया कि रविवार को सूचना मिली थी कि एक वैन से अवैध विस्फोटक लाया जा रहा है. इस इनपुट पर कार्रवाई करते हुए संयुक्त प्रवर्तन दल ने संबंधित वाहन को रोककर उसकी चेकिंग की. जांच के दौरान वाहन में लदी विस्फोटक सामग्री से संबंधित कोई भी वैध दस्तावेज़ नहीं पाए गए.
एएसपी ने यह भी बताया कि गाड़ी से 1250 किलोग्राम अवैध विस्फोटक बरामद किया गया है. इस मामले में कबरई थाने में पट्टा धारक विपुल अग्रवाल सहित मध्य प्रदेश के छतरपुर निवासी तीन अन्य आरोपी रामहेत, तुलसीदास और राहुल चतुर्वेदी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. नामजद आरोपियों में से दो की गिरफ्तारी की जा चुकी है, जबकि गाड़ी में लदे अवैध विस्फोटक को सुरक्षा के लिहाज से सुरक्षित रूप से मैगजीन में रखवा दिया गया है.
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