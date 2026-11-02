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महोबा : 1250 किलो अवैध विस्फोटक बरामद; पुलिस ने चार तस्करों पर कसा शिकंजा, दो गिरफ्तार

1250 किलो अवैध विस्फोटक बरामद ( Photo Credit; ETV Bharat )

महोबा: पत्थर मंडी कबरई में अवैध खनन में विस्फोटकों के इस्तेमाल की आशंका के बीच पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. कबरई थाना क्षेत्र के धरौन रोड पर पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीम ने भारी मात्रा में विस्फोटक से लदे एक पिकअप लोडर को पकड़ा है.

1250 किलो अवैध विस्फोटक बरामद (Video Credit; ETV Bharat) इस वाहन से करीब 1250 किलोग्राम विस्फोटक सामग्री, डेटोनेटर और सेफ्टी फ्यूज बरामद हुआ है. वहीं, जांच के दौरान वाहन पर विस्फोटक सामग्री से संबंधित कोई दस्तावेज या प्रपत्र नहीं मिला. उसके बाद पुलिस ने पट्टा धारक समेत चार लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है.