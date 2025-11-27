छत्तीसगढ़ में वन भैंसा संरक्षण को मिलेगी गति, जियो मैपिंग और वैज्ञानिक प्रबंधन पर हुआ बड़ा फैसला
बैठक में बताया गया कि उदंती-सीतानदी टाइगर रिजर्व और बारनवापारा अभयारण्य वन भैंसा प्रजनन के लिए अनुकूल है.
Published : November 27, 2025 at 8:27 PM IST
रायपुर: राज्य के राजकीय पशु वन भैंसा के संरक्षण और संख्या वृद्धि से जुड़े बड़े निर्णय गुरुवार को आरण्य भवन, नवा रायपुर में लिए गए. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) अरुण कुमार पाण्डेय की अध्यक्षता में ये बैठक हुई. उच्च स्तरीय बैठक में वैज्ञानिकों, वरिष्ठ वन अधिकारियों और विशेषज्ञों ने मिलकर वन भैंसा के संरक्षण से लेकर स्थानांतरण तक की रणनीति तय की. बैठक में काले हिरण को लेकर भी चर्चा की गई.
वन भैंसा संरक्षण पर समीक्षा
बैठक में राज्य के राजकीय पशु वन भैंसा की मौजूदा स्थिति, संख्या वृद्धि और संरक्षण की रणनीतियों पर समीक्षा की गई. प्रधान मुख्य वन संरक्षक अरुण कुमार पाण्डेय ने कई दिशा निर्देश अधिकारियों को दिए. मुख्य रुप से अधिकारियों को एक व्यापक और कार्यान्वयन योग्य एक्शन प्लान तैयार करने के निर्देश शामिल था. डॉ. आर.पी. मिश्रा ने प्रेज़ेंटेशन के माध्यम से बताया कि वन भैंसा प्रदेश का तीसरा सबसे बड़ा वन्यजीव है, जिसकी जीन पूल और शुद्ध नस्ल बचाने के लिए निरंतर वैज्ञानिक प्रयास जरुरी है.
उदंती-सीतानदी और बारनवापारा में संरक्षण के बेहतर अवसर
बैठक में बताया गया कि उदंती-सीतानदी टाइगर रिजर्व और बारनवापारा अभयारण्य वन भैंसा प्रजनन के लिए अत्यंत अनुकूल है. वर्तमान में बारनवापारा अभयारण्य में 1 नर और 5 मादा वन भैंसे मौजूद हैं. इनकी सटीक संख्या और शुद्ध नस्ल निर्धारित करने के लिए जल्द ही जियो-मैपिंग टेक्नोलॉजी का उपयोग शुरू किया जाएगा. साथ ही रहवास, भोजन, जल स्रोत और स्वास्थ्य निगरानी व्यवस्था को मजबूत करने के निर्देश भी दिए गए हैं.
दिल्ली भेजी जाएगी विशेष टीम
वन भैंसा स्थानांतरण के लिए NBWL और NTCA से अनुमति जल्द हासिल करने का निर्णय लिया गया. इसके लिए एक विशेष दल को दिल्ली भेजने पर सहमति बनी है. वन भैंसों के स्थानांतरण के दौरान किसी भी जोखिम को रोकने के लिए 2 पूर्णकालिक पशु चिकित्सकों की नियुक्ति की जाएगी. साथ ही CZA की अनुमति के बाद जंगल सफारी सहित अन्य क्षेत्रों में सैटेलाइट आधारित मॉनिटरिंग सिस्टम विकसित करने पर काम शुरू होगा.
काले हिरण के संरक्षण पर चर्चा
बैठक में बारनवापारा अभयारण्य में काले हिरण के संरक्षण की प्रगति पर भी जानकारी प्रस्तुत की गई. बताया गया कि लगभग 50 सालों के बाद साल 2018 में एक बड़ी सफलता मिली. पुनर्स्थापन कार्यक्रम के चलते वर्तमान में लगभग 190 काले हिरण इस क्षेत्र में सुरक्षित रह रहे हैं. बाड़ों में रेत-व्यवस्था, जल निकासी सुधार, पोषण और समर्पित टीम की तैनाती जैसे प्रयासों को सफलता का मुख्य आधार बताया गया. अब इसी मॉडल को राज्य के अन्य अभयारण्यों में लागू करने की तैयारी भी है.
बैठक में मौजूद रहे एक्सपर्ट और अफसर
बैठक में वन्यजीव प्रबंधन से जुड़े कई वरिष्ठ अधिकारी और वैज्ञानिक शामिल हुए. बैठक में अपर PCCF (वन्य प्राणी) व्ही. माधेश्वरन, CCF एवं क्षेत्रीय निदेशक (उदंती-सीतानदी) सतीविशा समाजदार, DFO बलौदा बाजार धम्मशील गनवीर, उप संचालक इंद्रावती टाइगर रिज़र्व संदीप बलगा, डॉ. आर.पी. मिश्रा (WTI), डॉ. सम्राट मंडल (WII), डॉ. विवश पांडेव (WII), डॉ. राहुल कौल, डॉ. संदीप तिवारी, डॉ. कोमोलिका भट्टाचार्य, डॉ. जी.के. दत्ता, डॉ. जसमीत सिंह, पी.के. चंदन (कानन पेंडारी), डॉ. जय किशोर जड़िया (जंगल सफारी), कृषानू चंद्राकर (बारनवापारा) सहित कई एक्सपर्ट और अफसर मौजूद रहे.
वन भैंसे से जुड़ी कुछ अहम बातें
- असली भैंस की तीन प्रजातियां होती हैं, अफ़्रीकी भैंस, जल भैंस, और एनोआ.
- वन भैंसे कुछ हद तक बाइसन से मिलते-जुलते हैं.
- अमेरिकी बाइसन को आमतौर पर भैंस कहा जाता है.
- लेकिन बाइसन और भैंस गोजातीय परिवार के दो अलग-अलग वंश हैं.
- छत्तीसगढ़ का राज्य पशु जंगली भैंसा (बुबलस अर्नी) है
