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हरियाणा सरकार और ग्रामीण सफाई कर्मचारियों की बैठक, 17 मांगों पर बनी सहमति, 12 के आदेश जारी

पानीपत: हरियाणा के विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने शनिवार को स्थानीय लोक निर्माण विश्राम गृह में ग्रामीण सफाई कर्मचारी यूनियन के पदाधिकारियों के साथ बैठक की. बैठक में कर्मचारियों की लंबे समय से लंबित मांगों पर विस्तार से चर्चा हुई. सकारात्मक माहौल में हुई बैठक में सभी 17 मांगों पर सहमति बन गई, जबकि इनमें से करीब 12 मांगों को लेकर विभाग की ओर से आवश्यक पत्र भी जारी कर दिए गए हैं. मांगों पर सहमति बनने और आदेश जारी होने से प्रदेशभर के ग्रामीण सफाई कर्मचारियों में खुशी की लहर है.

क्या बोले मंत्रीः बैठक में मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने कहा कि प्रदेश सरकार कर्मचारियों के हितों की रक्षा और उनकी जायज मांगों का समाधान करने के लिए प्रतिबद्ध है. ग्रामीण सफाई कर्मचारी गांवों को स्वच्छ और स्वस्थ रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. सरकार उनके परिश्रम और सेवाओं का सम्मान करती है. उन्होंने संबंधित अधिकारियों को जारी आदेशों की प्रभावी अनुपालना सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए, ताकि कर्मचारियों को समय पर सुविधाओं का लाभ मिल सके.

मानदेय और भत्तों में मिलेगी राहत: पंचायत विभाग के निदेशक सुशील सारवान ने बताया कि 10 सितंबर 2026 को जारी पत्र के तहत कर्मचारियों को कई महत्वपूर्ण सुविधाएं देने के निर्देश दिए गए हैं. इनमें मानदेय के बकाया एरियर का भुगतान, अक्टूबर 2023 की हड़ताल अवधि का पात्र कर्मचारियों को बकाया मानदेय, गांव से बाहर ड्यूटी लगाने पर प्रतिदिन 200 रुपये भत्ता शामिल है. इसके अलावा वार्षिक वर्दी भत्ता 4 हजार से बढ़ाकर 6 हजार रुपये और धुलाई भत्ता 1 हजार से बढ़ाकर 1500 रुपये किया गया है.

ड्यूटी के दौरान मौत पर एक परिजन को अनुकंपाः उन्होंने बताया कि ड्यूटी के दौरान किसी कर्मचारी की मृत्यु होने पर उसके परिवार के एक सदस्य को अनुकंपा के आधार पर नौकरी देने, ईपीएफ और ईएसआई से संबंधित मृत्यु दावा प्रक्रिया में बीडीपीओ कार्यालय के माध्यम से सहायता उपलब्ध करवाने तथा प्रत्येक माह की 7 तारीख तक मानदेय जारी करने के निर्देश भी दिए गए हैं.

पंचायतों के खातों में पहुंचे 579 करोड़ रुपये: मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार गांवों के सर्वांगीण विकास के लिए लगातार काम कर रही है. इसी कड़ी में राज्य वित्त आयोग (एसएफसी) के माध्यम से प्रदेश की 6230 ग्राम पंचायतों के विकास के लिए 579 करोड़ रुपये उनके खातों में जारी किए गए हैं. इस राशि से गांवों में विकास कार्यों को गति मिलेगी और मूलभूत सुविधाओं को बेहतर बनाया जा सकेगा. सरकार की प्राथमिकता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों के लिए धन की कमी आड़े न आए.

यूनियन ने जताया सरकार का आभार: ग्रामीण सफाई कर्मचारी यूनियन के प्रधान बसाऊ राम और महासचिव विनोद कुमार ने बैठक को सकारात्मक और संतोषजनक बताते हुए कहा कि सरकार ने कर्मचारियों की मांगों को गंभीरता से सुना है. सभी 17 मांगों पर सहमति बनी है और करीब 12 मांगों के संबंध में पत्र जारी हो चुके हैं. कुछ अन्य विषय न्यायालय में विचाराधीन हैं, जिन पर नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है. उन्होंने मांगों के समाधान के लिए पंचायत मंत्री और विभागीय अधिकारियों का आभार जताया.

579 करोड़ रुपये जारी करने पर सहमतिः ग्रामीण सफाई कर्मचारी यूनियन के महासचिव विनोद कुमार ने कहा कि "हरियाणा सरकार ने ग्रामीण सफाई कर्मचारियों की 17 मांगों पर सहमति बनाकर उन्हें बड़ी राहत दी है. मानदेय, एरियर और भत्तों में बढ़ोतरी से कर्मचारियों को आर्थिक लाभ मिलेगा. वहीं, प्रदेश की 6230 ग्राम पंचायतों के विकास के लिए 579 करोड़ रुपये जारी करना ग्रामीण विकास को गति देने की दिशा में अहम कदम है."