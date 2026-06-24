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प्रसूता शारदा मौत मामले में चौथे दिन बनी सहमति, परिजनों को मिलेंगे 75 लाख रुपए

विरोध प्रदर्शन के दौरान जुटे लोग ( ETV Bharat File Photo )

बीकानेर: पीबीएम अस्पताल में डिलीवरी के बाद किडनी खराब होने के मामले में उपचार के दौरान हुई प्रसूता शारदा की मौत के मामले में पिछले चार दिनों से जारी गतिरोध आखिरकार समाप्त हो गया. जिला प्रशासन, कांग्रेस नेताओं और मृतका के परिजनों के बीच लंबी वार्ता के बाद सहमति बन गई है. समझौते के तहत मृतका के परिवार को कुल 75 लाख रुपए की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने तथा परिवार के एक सदस्य को संविदा पर नौकरी देने पर सहमति बनी है. बन गई बात: देहात कांग्रेस अध्यक्ष बिशनाराम ने बताया कि समझौते के तहत 50 लाख रुपए राज्य सरकार की ओर से तथा 25 लाख रुपए भामाशाहों और जनसहयोग से उपलब्ध कराने पर सहमति बनी है. इसके साथ ही मृतका के एक परिजन को संविदा के आधार पर रोजगार उपलब्ध कराने की मांग भी स्वीकार कर ली गई है. सहमति बनने के बाद धरने पर बैठे परिजन और समर्थक पोस्टमार्टम करवाने के लिए राजी हो गए हैं. पिछले चार दिनों से पीबीएम अस्पताल परिसर और मोर्चरी के बाहर परिजनों तथा कांग्रेस नेताओं का धरना जारी था. परिजन मामले में जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई, आर्थिक सहायता और परिवार के पुनर्वास की मांग कर रहे थे. पढ़ें: प्रसूता शारदा की मौत मामला: प्रमुख शासन सचिव ने किया पीबीएम का निरीक्षण, कांग्रेस ने कटोरा लेकर किया प्रदर्शन