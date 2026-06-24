प्रसूता शारदा मौत मामले में चौथे दिन बनी सहमति, परिजनों को मिलेंगे 75 लाख रुपए
पीबीएम अस्पताल में प्रसूता शारदा की मौत मामले को लेकर धरने पर बैठे लोग पोस्टमार्टम के लिए राजी हो गए हैं.
Published : June 24, 2026 at 3:16 PM IST
बीकानेर: पीबीएम अस्पताल में डिलीवरी के बाद किडनी खराब होने के मामले में उपचार के दौरान हुई प्रसूता शारदा की मौत के मामले में पिछले चार दिनों से जारी गतिरोध आखिरकार समाप्त हो गया. जिला प्रशासन, कांग्रेस नेताओं और मृतका के परिजनों के बीच लंबी वार्ता के बाद सहमति बन गई है. समझौते के तहत मृतका के परिवार को कुल 75 लाख रुपए की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने तथा परिवार के एक सदस्य को संविदा पर नौकरी देने पर सहमति बनी है.
बन गई बात: देहात कांग्रेस अध्यक्ष बिशनाराम ने बताया कि समझौते के तहत 50 लाख रुपए राज्य सरकार की ओर से तथा 25 लाख रुपए भामाशाहों और जनसहयोग से उपलब्ध कराने पर सहमति बनी है. इसके साथ ही मृतका के एक परिजन को संविदा के आधार पर रोजगार उपलब्ध कराने की मांग भी स्वीकार कर ली गई है. सहमति बनने के बाद धरने पर बैठे परिजन और समर्थक पोस्टमार्टम करवाने के लिए राजी हो गए हैं. पिछले चार दिनों से पीबीएम अस्पताल परिसर और मोर्चरी के बाहर परिजनों तथा कांग्रेस नेताओं का धरना जारी था. परिजन मामले में जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई, आर्थिक सहायता और परिवार के पुनर्वास की मांग कर रहे थे.
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लगातार वार्ता से टूटा गतिरोध: इस पूरे घटनाक्रम को लेकर जिला प्रशासन, जनप्रतिनिधियों, कांग्रेस नेताओं और परिजनों के बीच कई दौर की वार्ताएं हुईं. आखिरकार बुधवार को सभी पक्षों के बीच सहमति बनने के बाद गतिरोध समाप्त हो गया. बिशनाराम सियाग ने सहमति बनने की पुष्टि करते हुए बताया कि प्रशासन और परिजनों के बीच सभी प्रमुख मांगों पर सहमति बन गई है. आर्थिक सहायता और रोजगार संबंधी मांग स्वीकार किए जाने के बाद परिजन पोस्टमार्टम के लिए तैयार हो गए हैं.
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दो की हो चुकी मौत: पीबीएम में प्रसूता प्रीति और प्रसूता शारदा की मौत के बाद यह मामला पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बन गया था. मामले को लेकर स्वास्थ्य सेवाओं, चिकित्सकीय लापरवाही और जवाबदेही को लेकर लगातार सवाल उठ रहे थे. अब सहमति बनने के बाद प्रशासन की ओर से आगे की कानूनी और चिकित्सकीय प्रक्रिया पूरी की जाएगी, वहीं जांच रिपोर्ट का भी इंतजार किया जा रहा है.