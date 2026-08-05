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करणी सेना-भाजपा के बीच बनी सहमति, मृतक के परिजनों को मदद का भरोसा, चुनावी विरोध पर ये बोले राठौड़

करणी सेना-भाजपा के बीच बनी सहमति ( ETV Bharat Jaipur )