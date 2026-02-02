ETV Bharat / state

हाईकोर्ट ने कहा- आपसी सहमति से बना संबंध धोखाधड़ी नहीं, दर्ज FIR रद्द की

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि लंबे समय तक चले सहमति आधारित संबंध को बाद में धोखाधड़ी नहीं माना जा सकता है.

इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश. (Photo Credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 2, 2026 at 9:21 PM IST

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 69 केवल धोखे या छल से बनाए गए संबंधों को दंडित करती है, न कि आपसी सहमति से बने रिश्तों के टूटने से उत्पन्न निराशा को. कोर्ट ने कहा कि लंबे समय तक चले सहमति आधारित संबंध को बाद में धोखाधड़ी नहीं माना जा सकता.

दर्ज एफआईआर को रद्द किया: न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा और न्यायमूर्ति अब्दुल शाहिद की खंडपीठ ने नीलेश राम चन्द्रानी की याचिका पर सुनवाई करते हुए शादी के झूठे वादे पर संबंध बनाने के आरोप में दर्ज एफआईआर को धारा 69 के तहत रद्द कर दिया. शिकायतकर्ता महिला ने नोएडा सेक्टर-63 थाने में धारा 352, 351(2), 69 और दहेज निषेध अधिनियम के तहत मामला दर्ज कराया था.

होटल बुकिंग हुई और कार्ड छपाए गए: याची के अधिवक्ता ने बताया कि दोनों एलएलएम के दौरान मिले थे, 2020 से परिचित थे और जून 2023 में सगाई भी हुई थी. नवंबर 2024 में शादी तय थी, जिसके लिए होटल बुकिंग, कार्ड छपाई और फोटोग्राफर तक तय किए जा चुके थे.

शादी का वास्तविक इरादा मौजूद था: कोर्ट ने कहा कि शादी का वास्तविक इरादा मौजूद था, इसलिए यह धोखाधड़ी का मामला नहीं बनता. हालांकि धमकी और मारपीट से जुड़े आरोपों की जांच जारी रहेगी. पुलिस रिपोर्ट दाखिल होने तक याची की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी गई है.

