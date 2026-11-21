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सात साल में बना दरोटेश्वरी माता का मंदिर, सर्वसम्मति से समाप्त की सदियों पुरानी पशु बलि प्रथा

शिमला: हिमाचल प्रदेश की पहाड़ी सामाजिक व्यवस्था और संस्कृति देव परंपरा के साथ इस तरह गुंथी है कि इन्हें अलग करके नहीं देखा जा सकता. लिहाजा, कभी कभी ऐसे ऐतिहासिक पल भी देखने को मिलते हैं, जब सदियों पुरानी धार्मिक परंपराओं की धारा नए समाज की धारा में मिल जाती है. शुक्रवार को ऊपरी शिमला में धार्मिक परंपराओं के साथ सामाजिक बदलाव की एक ऐसी ही नई मिसाल देखने को मिली है.

शिमला के रोहड़ू उपमंडल के अधीन आने वाले नावर क्षेत्र की टिक्कर तहसील के दरोटी गांव स्थित दरोटेश्वरी माता के नवनिर्मित मंदिर में भव्य प्रतिष्ठा महायज्ञ समारोह आयोजित किया गया. इस अवसर पर 30 से 40 गांव के सैकड़ों श्रद्धालुओं ने माता के दर्शन किए और इस धार्मिक महाअनुष्ठान में भाग लिया.

इस महा अनुष्ठान को जिस संकल्प ने सबसे बड़ा बनाया वो था पशु बलि प्रथा का अंत, लेकिन इसकी शुरुआत हुई एक कठिन और लंबी यात्रा के साथ. मंदिर की प्रतिष्ठा से पहले माता के पवित्र चिन्हों के साथ स्थानीय श्रद्धालुओं ने करीब 300 किलोमीटर की कठिन पैदल यात्रा पूरी की.

दरोटेश्वरी माता के नवनिर्मित मंदिर में देव परंपरा को ध्यान में रखते हुए लकड़ी की नक्काशी कर काठकुणी शैली में बनाया गया है. इस मंदिर के निर्माण में करीब 7 वर्षों का समय लगा. प्राचीन पहाड़ी काठकुणी शैली में बने इस मंदिर को लकड़ी और पत्थर से बनाया गया है. मंदिर में लगी लकड़ी पर कारीगरों ने अपने हाथों से बेहतरीन नकाशी की छाप छोड़ी है. जिसमें सामान्य डिजाइन के साथ-साथ देवी-देवताओं की आकृतियां भी उकेरी गई हैं. मंदिर के पूरी तरह से तैयार होने के बाद प्रतिष्ठा अनुष्ठान का आयोजन हुआ.

पंडित वेद प्रकाश भारद्वाज ने भी कहा कि 'नई पीढ़ी पुरानी से भी अधिक आस्थावान है और हमें पूरा विश्वास है कि युवा भविष्य में भी आध्यात्मिक परंपराओं और संस्कृति का बखूबी निर्वहन करेंगे.'

आसपास के इलाकों के देवी देवताओं ने आयोजन में भाग लेकर इसे आस्था का पर्व बना दिया. समारोह की सबसे खास बात यह रही कि ग्रामीणों और देव समाज ने मंदिर में सदियों से चली आ रही पशु बलि की परंपरा को पूरी तरह समाप्त करने का संकल्प लिया. अब माता की पूजा सात्विक परंपरा के अनुसार की जाएगी. इस आयोजन में युवाओं की भी भागीदारी देखने को मिली.

इस धार्मिक यात्रा की शुरुआत कांगड़ा स्थित शक्तिपीठ नगरकोट और ज्वाला माता के दर्शन से हुई. इसके बाद श्रद्धालु हरिद्वार पहुंचे, जहां माता के पवित्र चिन्हों को गंगा स्नान करवाया गया. इसके बाद माता के चिन्हों के साथ यात्री पैदल ही दरोटी गांव वापस पहुंचे. करीब 30 श्रद्धालुओं ने पारंपरिक नियमों और पूरी आस्था के साथ यह यात्रा पूरी की. यात्रा में युवाओं के साथ 74 वर्षीय बुजुर्ग श्रद्धालु भी शामिल रहे.

इस दौरान श्रद्धालुओं ने यात्रा के पारंपरिक नियमों का पालन करते हुए एक समय भोजन किया. करीब 300 किलोमीटर के इस पैदल सफर में युवा पीढ़ी की भागीदारी भी विशेष रही. युवाओं ने न केवल धार्मिक परंपराओं और देव संस्कृति के प्रति अपनी आस्था दिखाई, बल्कि सामाजिक बदलाव के इस संकल्प में भी सहभागिता निभाई.

यात्रा में शामिल होने वाले सबसे बुजुर्ग यात्री 74 वर्षीय राजेंद्र सिंह रांटा अपने अनुभव साझा करते हुए कहते हैं कि 'करीब 300 किलोमीटर की इस पैदल यात्रा में मैं टोली का सबसे बुजुर्ग सदस्य था, जबकि बाकी सभी श्रद्धालु युवा थे. पूरी यात्रा के दौरान सभी ने पारंपरिक नियमों का पालन करते हुए एक समय भोजन किया और सात्विक तरीके से यात्रा पूरी की. माता के प्रति श्रद्धा और विश्वास के साथ पूरी टोली ने यह यात्रा संपन्न की है.'

मंदिर को बनाने में लगा सात साल का समय (ETV Bharat)

सदियों पुरानी पशु बलि प्रथा हुई समाप्त

अनुष्ठान के दौरान दरोटेश्वरी माता मंदिर में पशु बलि की परंपरा समाप्त करने का निर्णय लिया गया. ये धार्मिक आस्था के साथ बदलती सामाजिक सोच को भी दर्शाता है. ग्रामीणों ने संस्कृति और आध्यात्मिक मूल्यों को संरक्षित रखते हुए पूजा-पद्धति को अधिक सात्विक बनाने की दिशा में कदम बढ़ाया है. नवनिर्मित मंदिर की प्रतिष्ठा के साथ लिया गया, यह संकल्प क्षेत्र में धार्मिक परंपराओं के नए स्वरूप की शुरुआत के रूप में देखा जा रहा है.

मंदिर के पुजारी पंडित वेद प्रकाश भारद्वाज ने बताया कि सामाजिक परिस्थितियों और व्यवस्थाओं को देखते हुए यह बड़ा बदलाव किया गया है. अब मंदिर में पूजा-पाठ, हवन और यज्ञ सहित सभी धार्मिक अनुष्ठान सात्विक तरीके से किए जाएंगे और बलि प्रथा को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है.

वहीं, राजेंद्र सिंह रांटा ने भी कहा कि पशु बलि की प्रथा बहुत पहले बंद हो जानी चाहिए थी, क्योंकि यह जीव हत्या है. अब ग्रामीणों ने निर्णय लिया है कि दरोटेश्वरी माता और देवता नारायण के यहां पशु बलि नहीं होगी. बता दें कि हिमाचल हाईकोर्ट ने पशु बलि पर 2014 में ही प्रतिबंध लगा दिया था. आदेश में कहा गया था कि किसी भी पूजा स्थल, मंदिर, उससे जुड़ी भूमि या भवन और सार्वजनिक स्थानों पर पशु या पक्षी की बलि नहीं दी जा सकेगी, न ही कोई व्यक्ति इसमें भाग लेगा, सहायता करेगा या आयोजन करेगा.

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