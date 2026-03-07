ETV Bharat / state

आतंकी संगठन से जुड़े धर्मांतरण के तार; आरोपी अयान जावेद को रांची सेंट्रल जेल से लेकर आई आगरा पुलिस

आगरा पुलिस कमिश्नर दीपक कुमार ने बताया कि जुलाई 2025 में सदर थाना क्षेत्र की सगी बहनों के साथ 6 युवतियों को मुक्त कराया था.

Photo Credit: ETV Bharat
ताजनगरी की सगी बहनों के धर्मांतरण मामला. (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 7, 2026 at 4:51 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

आगरा: ताजनगरी की सगी बहनों के धर्मांतरण मामले में आगरा पुलिस ने बड़ा दावा किया है कि इस गिरोह के तार खतरनाक दहशतगर्दों से जुड़े थे. इसी के चलते आगरा पुलिस ने झारखंड की राजधानी रांची की सेंट्रल जेल से संदिग्ध आतंकी अयान जावेद को 'बी वारंट' पर लिया है. पुलिस उसे कड़ी सुरक्षा के बीच आगरा लेकर आई है. झारखंड एटीएस ने वर्ष 2025 में अयान, उसकी पत्नी और दो अन्य सहयोगियों को धनबाद से गिरफ्तार किया था.

सोशल मीडिया के जरिए देश विरोधी साज़िश: पूछताछ और छानबीन में खुलासा हुआ था कि ये आरोपी प्रतिबंधित संगठन 'हिज्ब उल तहरीर' (HuT) और 'अलकायदा इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट' (AQIS) से जुड़े हैं. ये लोग सोशल मीडिया के माध्यम से देश विरोधी गतिविधियों में सक्रिय रूप से लिप्त थे. आगरा पुलिस कमिश्नर दीपक कुमार ने बताया कि जुलाई 2025 में सदर थाना क्षेत्र की सगी बहनों सहित आधा दर्जन युवतियों को इस गैंग के चंगुल से मुक्त कराया गया था. उस समय पुलिस ने छह राज्यों में एक साथ दबिश देकर मास्टरमाइंड अब्दुल रहमान सहित 13 लोगों को जेल भेजा था.

रांची जेल से आगरा लाया गया आरोपी: मामले की जांच के दौरान सामने आया कि अयान जावेद देहरादून की एक युवती के संपर्क में था और उनसे करीब 200 बार बातचीत हुई थी. जब अयान के बारे में गहराई से पड़ताल की गई, तो पता चला कि वह रांची सेंट्रल जेल में बंद एक संदिग्ध आतंकी है. आगरा पुलिस ने आरोपी का रिमांड हासिल किया है और उसे शनिवार को पुनः कोर्ट में पेश किया जाएगा. पुलिस अब विवेचक के माध्यम से आरोपी की कस्टडी रिमांड मांग रही है ताकि धर्मांतरण और आतंकी नेटवर्क के राज खुल सकें.

छह राज्यों में था धर्मांतरण गैंग का नेटवर्क: यह पूरा मामला वर्ष 2025 का है, जब सदर क्षेत्र की दो सगी बहनें घर छोड़कर चली गई थीं और धर्मांतरण गैंग के चंगुल में फंस गई थीं. पुलिस ने उन्हें कोलकाता की एक मुस्लिम बस्ती से बुर्का पहने हुए बरामद किया था. इस गैंग का जाल दिल्ली, हरियाणा, उत्तराखंड, बरेली और अलीगढ़ तक फैला हुआ था, जहां युवतियों को प्रेम जाल में फंसाकर धर्मांतरण कराया जाता था. इन आरोपियों के सोशल मीडिया पर कई संदिग्ध ग्रुप मिले हैं, जिनकी जांच अब एटीएस, एनआईए और आईबी जैसी एजेंसियां मिलकर कर रही हैं.

जाकिर नाइक और पाकिस्तानी कनेक्शन: शुरुआती पूछताछ में अयान जावेद ने बताया कि कोविड के बाद उसने अपनी बीसीए की पढ़ाई छोड़ दी थी. इसके बाद वह जाकिर नाइक और तारीफ जमील जैसे पाकिस्तानी प्रचारकों के ऑनलाइन भाषण सुनने लगा. इन भाषणों से प्रभावित होकर उसने प्रतिबंधित संगठनों का दामन थाम लिया. ऑनलाइन माध्यम से ही उसकी पहचान आगरा के रहमान कुरैशी और दिल्ली के अब्दुल रहमान से हुई, जिन्होंने उसे धर्मांतरण को 'जिहाद' का हिस्सा बताया.

WhatsApp ग्रुप से युवाओं को जोड़ने की साजिश: अयान ने खुलासा किया कि उसने WhatsApp ग्रुप बनाकर ऐसे युवाओं को जोड़ना शुरू किया जो मजहब के लिए कट्टरपंथी विचारधारा रखते थे. वह कोलकाता की आयशा के भी संपर्क में था और धर्मांतरण के काम को आगे बढ़ा रहा था. पुलिस का मानना है कि रिमांड के दौरान अयान से पूछताछ में कई अन्य सफेदपोश चेहरों और विदेशी फंडिंग के बारे में अहम जानकारियां मिल सकती हैं. फिलहाल आगरा पुलिस सुरक्षा के कड़े इंतजामों के बीच आरोपी से पूछताछ कर रही है.

यह भी पढ़ें​- मेरठ में होटल से फिल्म डायरेक्टर सिद्धार्थ तिवारी का 7 लाख का सामान चोरी, जूता भी साथ ले गये

TAGGED:

POLICE BROUGHT ACCUSED AYAAN JAVED
CONNECTION OF CONVERSION
RANCHI CENTRAL JAIL
POLICE COMMISSIONER DEEPAK KUMAR
CONVERSION TERRORIST ORGANIZATION

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.