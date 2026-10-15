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देवघर में क्यों पूजनीय है लंकापति रावण, जानिए क्या है मान्यता

देवघर: शारदीय नवरात्र और विजयादशमी का पर्व पूरे देश में श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जाता है. मान्यता है कि विजयादशमी के दिन बुराई पर अच्छाई की जीत हुई थी. इसी उपलक्ष्य में देशभर में रावण के पुतले का दहन किया जाता है. लेकिन द्वादश ज्योतिर्लिंगों में प्रतिष्ठित बाबा बैद्यनाथ की पावन नगरी देवघर में रावण दहन की परंपरा नहीं है.

देशभर में बुराई का प्रतीक माने जाने वाले रावण के प्रति देवघर में विशेष आदर का भाव देखने को मिलता है. क्योंकि देवघर में रावण के प्रति श्रद्धा का भाव बाबा बैद्यनाथ धाम से जुड़ी पौराणिक मान्यताओं पर आधारित है. स्थानीय धर्माचार्यों और तीर्थ पुरोहितों के अनुसार, रावण भगवान शिव का परम भक्त और महान विद्वान था. उसकी कठोर तपस्या और अनन्य भक्ति का संबंध बाबा बैद्यनाथ धाम की स्थापना की कथा से जुड़ा हुआ है.

तीर्थ पुरोहित, धर्माचार्य और स्थानीय श्रद्धालु के बयान (Etv Bharat)

रावण की तपस्या से देवघर आए महादेव

पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, लंका के राजा रावण भगवान शिव को प्रसन्न कर उनका ज्योतिर्लिंग लंका ले जाना चाहता था. इसके लिए उसने कठोर तपस्या की. रावण की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसे ज्योतिर्लिंग प्रदान किया, लेकिन इसके साथ एक शर्त भी रखी कि शिवलिंग को यात्रा के दौरान कहीं जमीन पर नहीं रखना होगा. यदि ऐसा हुआ, तो ज्योतिर्लिंग उसी स्थान पर स्थापित हो जाएगा.

मान्यता है कि लंका जाते समय देवघर के निकट रावण को लघुशंका लगी. उसने कुछ समय के लिए शिवलिंग एक चरवाहे को सौंप दिया. काफी देर तक प्रतीक्षा करने के बाद अंत में चरवाहे ने शिवलिंग को जमीन पर रख दिया. इसके बाद शिवलिंग वहीं स्थापित हो गया और इस पावन भूमि पर बाबा बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की महिमा प्रतिष्ठित हुई.

महादेव के परम भक्त होने के कारण रावण के प्रति आदर

धर्माचार्य केशव बाबा के अनुसार, देवघर की धार्मिक मान्यताओं में रावण का विशेष स्थान है. बाबा बैद्यनाथ धाम की पौराणिक कथा में उसकी तपस्या और भगवान शिव के प्रति अनन्य भक्ति का महत्वपूर्ण उल्लेख मिलता है. यही वजह है कि यहां के तीर्थ पुरोहित और स्थानीय लोग रावण को केवल बुराई के प्रतीक के रूप में नहीं देखते, बल्कि उसे भगवान शिव के परम भक्त और विद्वान के रूप में भी याद करते हैं.

पौराणिक मान्यताओं में बाबा बैद्यनाथ को रावणेश्वर बैद्यनाथ के नाम से भी संबोधित किया जाता है. इसी धार्मिक आस्था के कारण देवघर में रावण दहन की परंपरा प्रचलित नहीं है.