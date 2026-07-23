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न्यू डेल्ही ट्रेडर्स एसोसिएशन के आवाह्न का दिखा असर, शाम में दुकान बंद होने से कनॉट प्लेस पर पसरा सन्नाटा

शाम में प्रतिष्ठानों के बंद होने के चलते कनॉट प्लेस सुनसान नजर आया. वहीं सड़कों पर सामान्य दिनों की भांति ही आवाजाही जारी रही.

कनॉट प्लेस पर पसरा सन्नाटा
कनॉट प्लेस पर पसरा सन्नाटा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : July 23, 2026 at 10:57 PM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन के बीच न्यू डेल्ही ट्रेडर्स एसोसिएशन (NDTA) ने गुरुवार को कनॉट प्लेस के सभी दफ्तर, रेस्टोरेंट और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को समय से पहले बंद करने की अपील की, जिसका असर शाम 6:30 बजे के बाद साफ दिखाई दिया. रात 10 बजे तक गुलजार रहने वाला कनॉट प्लेट शाम में प्रतिष्ठानों के बंद होने के चलते सुनसान नजर आया.

इस दौरान सड़कों पर सामान्य दिनों की भांति ही लोगों की आवाजाही जारी रही. एसोसिएशन ने किसी अप्रिय घटना से बचने, आम जनता और व्यापारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यह निर्णय लिया था. एनडीएमसी के शीर्ष अधिकारियों की सलाह के बाद NDTA के अध्यक्ष अतुल भार्गव ने एक जरूरी एडवाइजरी सर्कुलर जारी किया था.

कनॉट प्लेस पर शाम के बाद पसरा सन्नाटा (ETV Bharat)

सर्कुलर में कहा गया था कि आज शाम 6:30 बजे तक कनॉट प्लेस क्षेत्र में स्थित सभी छोटी-बड़ी दुकानें, कॉर्पोरेट दफ्तर, रेस्टोरेंट और अन्य कमर्शियल प्रतिष्ठान पूरी तरह से बंद रहेंगे. व्यापारियों से की गई सहयोग की अपील एनडीटीए के अध्यक्ष अतुल भार्गव ने क्षेत्र के सभी दुकानदारों, व्यवसायियों और दफ्तरों के मालिकों से अपील की है कि वे इस निर्देश का सख्ती से पालन करें.

गौरतलब है कि, जंतर मंतर पर चल रहे कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन के बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) ने गुरुवार को जनहित और कानून-व्यवस्था बनाए रखने का हवाला देते हुए, नई दिल्ली में जंतर-मंतर के 1.5 किलोमीटर के दायरे में मोबाइल इंटरनेट सेवाओं को कुछ समय के लिए बंद करने का आदेश दिया. वहीं 24 जुलाई को CJP की तरफ से देशभर में शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया गया है.

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