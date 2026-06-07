दो मुंह वाले सांप से नोटों की बारिश, कीमत 15 लाख, ऑडी कार वाले ठग की स्क्रिप्ट आपको चौंका देगी
भोले लोगों को बेहद शातिर अंदाज में फंसाता था, पुलिस पूछताछ में चौंकाने वाले खुलासे.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 7, 2026 at 7:53 AM IST|
Updated : June 7, 2026 at 8:09 AM IST
सहारनपुर: 'ये दोमुंहा सांप आपकी जिंदगी बदल देगा. इसे खरीदते ही नोटों की बारिश होने लगेगी. यह बहुत ही चमत्कारी और दुर्लभ सांप है.' ये दावा कर भोले-भाले लोगों को अपने जाल में फंसाने वाला शातिर ठग सहारनपुर पुलिस के हत्थे चढ़ गया है. पुलिस पूछताछ में उसने बताया है कि वह यह दोमुंहा सांप 15 लाख रुपए में बेचता था. इसके अलावा उसने पुलिस को कई चौंकाने वाली बातें बताई हैं. ठग के पास से पुलिस ने ऑडी कार भी बरामद की है. चलिए आगे जानते हैं इस बारे में.
कहां से गिरफ्तार किया गया ठग: एसपी सिटी व्योम बिंदल ने बताया कि थाना कुतुबशेर पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति दुर्लभ दोमुंहे सांपों के नाम पर लोगों को धोखा देकर मोटी रकम वसूल रहा है. सूचना के आधार पर पुलिस ने दबनी कब्रिस्तान वाले खंडजे पर पूजा एन्कलेव के पास घेराबंदी कर आरोपी आस मोहम्मद पुत्र मोहम्मद भोल्लर निवासी शिवधाम कॉलोनी, खताखेड़ी, थाना मंडी, सहारनपुर को गिरफ्तार कर लिया.
क्या-क्या बरामद हुआ: एसपी सिटी व्योम बिंदल ने बताया कि गिरफ्तारी के दौरान पुलिस ने आरोपी के कब्जे और निशानदेही पर दो रेड सैंड बोआ सांप, 4.94 लाख रुपये नकद, 127 गड्डी मनोरंजन बैंक नोट, 145 गड्डी सफेद कागज, दो कूटरचित आधार कार्ड, एक ऑडी क्यू-3 कार और नोट गिनने की मशीन बरामद की. पुलिस के अनुसार आरोपी इन सामानों का उपयोग लोगों को प्रभावित कर झांसे में लेने के लिए करता था.
पूछताछ में चौंकाने वाले खुलासे: पूछताछ में आरोपी ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए है. उसने बताया कि उसने अपनी असली पहचान छिपाने के लिए फर्जी आधार कार्ड बनवा रखा था. अलग-अलग नामों से लोगों से संपर्क करता था. आरोपी ने स्वीकार किया कि वह अपने साथियों के साथ मिलकर दोमुंहे सांपों की अवैध खरीद-फरोख्त करता था. उसने बताया कि हाल ही में वह और उसके साथी एक दोमुंहा सांप 15 लाख रुपये में बेचकर आए थे. इस सौदे में उसके दोनों साथियों ने अपने-अपने हिस्से के पांच-पांच लाख रुपये ले लिए थे, जबकि खर्च काटने के बाद शेष 4.94 लाख रुपये उसके पास बचे थे, जिन्हें पुलिस ने बरामद कर लिया.
ऐसे दिलाता था विश्वास: आरोपी ने पुलिस को बताया कि वह लोगों को यह विश्वास दिलाने के लिए कि उसके पास भारी मात्रा में धन है. मनोरंजन नोटों और सफेद कागजों की गड्डियों का इस्तेमाल करता था. बैग में रखी इन गड्डियों को देखकर लोग प्रभावित हो जाते थे और आसानी से उसके जाल में फंस जाते थे. वह लोगों से दावा करता था कि यह सब इस दोमुंहे सांप की बदौलत ही है. कहता था कि यह सांप चमत्कारी, औषधीय गुणों वाला और अत्यधिक मूल्यवान है. ऐसे लोग उसके जाल में फंस जाते थे. इसके बाद उनसे सांप के बदले मोटी रकम ऐंठ लेता था.
पुलिस ने की ये कार्रवाई: पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है. साथ ही उसके फरार साथियों और इस पूरे गिरोह के नेटवर्क की भी जांच शुरू कर दी गई है. एसपी सिटी का कहना है कि मामले में आगे और भी महत्वपूर्ण खुलासे हो सकते हैं. गिरफ्तार आरोपी को आवश्यक कानूनी कार्रवाई के बाद न्यायालय में पेश किया जा रहा है.
दोमुंहे सांप पर एक नजर: भारत में रेड सैंड बोआ सांप की पूंछ और मुंह एक जैसा दिखाई देता था. दोनों तरफ से यह सांप एक सामान नजर आता है. इस वजह से इस सांप को दोमुंहा सांप कहा जाता है. यह सांप भारत, पाकिस्तान और ईरान में पाया जाता है. यह बेहद शांत प्रकृति का सांप होता है. इसमें जहर नहीं होता है. भारत में यह दुर्लभ प्रजाति का सर्प है. इसे मारना और पकड़ना वन्य जीव अधिनियम के तहत अपराध है. ऐसी भ्रांति है कि यह सांप अलौकिक शक्तियों वाला सर्प होता है. इस वजह से ठगी इसी का फायदा उठाकर भोले-भाले लोगों से ठगी कर लेते हैं. हालांकि अब लोग काफी जागरूक हुए हैं. दरअसल इस सांप के दो मुंह नहीं होते हैं. इसकी पूंछ का हिस्सा इसके सिर जैसा होता है. इससे लोगों को दो मुंह वाले सांप का भ्रम होता है. इस वजह से इसको दोमुंहा सांप कहा जाता है.
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