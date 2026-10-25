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MBA ठग, AI के इस्तेमाल से बना सचिवालय का फर्जी डिप्टी डायरेक्टर, नौकरी का झांसा देकर करता था ठगी

कानपुर देहात: जिले की अकबरपुर पुलिस टीम को बड़ी सफलता मिली है .पुलिस ने बेरोजगार युवकों के साथ नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले एक युवक को गिरफ्तार किया है. ठग नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों रुपए की ठगी की घटना को अंजाम दे चुका है. आरोपी युवक एमबीए पास है और खुद को सचिवालय का डिप्टी डायरेक्टर बताया करता था. पुलिस ने आरोपी के पास से 18 फर्जी नियुक्ति पत्र आदेश बरामद किए है. फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. साथ ही उसके अन्य साथियों की भी तलाश की जा रही है.



जानकारी के मुताबिक अकबरपुर पुलिस ने एक एक शातिर ठग अभिषेक शर्मा को अकबरपुर के नईबस्ती से गिरफ्तार किया है जो लखीमपुर का रहने वाला है. पुलिस के मुताबिक अभिषेक बेरोजगार युवकों को नौकरी का प्रलोभन देकर ठगी की घटना को अंजाम देता था. घटना का शिकार हुए गजनेर निवासी अरुण सिंह ने अभिषेक, श्रीकांत समेत अन्य लोगों पर जालसाजी समेत अन्य धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कराई थी. इसके बाद पुलिस ने आरोपी अभिषेक को गिरफ्तार किया है. आरोपी के पास से पुलिस ने 18 फर्जी नियुक्ति पत्र, 18 जाली आदेश समेत अन्य सामान बरामद किया है.



आरोपी ने बताया कि वह मई से नई बस्ती में अंकित सचान के घर में किराए पर रह रहा है. उसने एआई की मदद से अपना फर्जी आधार कार्ड बनाया था. एमबीए करने के बाद लखनऊ में उसकी मुलाकात लखीमपुर निवासी वरुण और देवनारायण से हुई थी. इसके बाद तीनों ने ठगी का काम मिलकर शुरू किया था. अभिषेक खुद को सचिवालय का डिप्टी डायरेक्टर बताकर युवकों को ठगने का काम करता था. वरुण और देवनारायण फर्जी दस्तावेज बनाते थे. उसके परिचित कुलदीप सचान ने भी कुछ युवाओ को नौकरी दिलाने के नाम पर उसके पास भेजा था.उनसे मिली आधी रकम कुलदीप ने ले ली थी.



जानकारी के मुताबिक 24 साल के अभिषेक ने एमबीए के दौरान सीखे एआई के उपयोग से लोगों को ठगने का धंधा शुरू किया था. लोगो को झांसे में लेने के लिए न सिर्फ अधिकारियों की तरह रहन सहन का नाटक किया बल्कि एआई की मदद से प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री सहित वरिष्ठ जनप्रतिनिधि के साथ फोटो तैयार कर कार्यालय में लगा रखी थी. एक आईएएस अधिकारी नौ से 12 साल की नौकरी करने के बाद सचिवालय के डिप्टी डायरेक्टर के पद पर नियुक्त हो सकता है. वही ठग अभिषेक ने इस पर को महज 24 साल की उम्र में ही फर्जी तरीके से अपने नाम के पीछे लगा लिया था. फिलहाल पुलिस ने एआई से तैयार की फोटो,18 फर्जी नियुक्ति पत्र, आदेश, 12 नोटिस, 33 लिफाफा, हाईस्कूल, इंटरमीडिएट, बीबीए की मार्कशीट, आधार कार्ड, पैनकार्ड, 12 भरे हुए नौकरी के आवेदन के फार्म सेट, लैपटॉप, मोबाइल और चार मोबाइल फोन बरामद किए है.





पुलिस अधीक्षक श्रद्धा पांडेय ने बताया कि स्वयं को सचिवालय का डिप्टी डायरेक्टर बताकर लोगो से ठगी करने वाले युवक को अकबरपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया है. गिरोह के अन्य साथियों की तलाश की जा रही है. इसके लिए पुलिस की टीम जगह जगह दबिश दे रही है.अब तक ठगों के गिरोह ने कितने लोगों के साथ वारदात को अंजाम दिया है. इसकी भी जांच की जा रही है.



