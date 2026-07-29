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कांग्रेस नेत्रियों ने फूंका सांसद कंगना रनौत का पुतला, चप्पल से पीटा, पुतला छीनकर भागे पुलिसकर्मी

लखनऊ में कांग्रेस मुख्यालय पर मंगलवार शाम महिला कांग्रेस के नेतृत्व में प्रदर्शन, नारेबाजी.

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कांग्रेस नेत्रियों ने फूंका सांसद कंगना रनौत का पुतला. (etv bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 29, 2026 at 8:32 AM IST

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लखनऊ: हाल ही में कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से नीट पेपर लीक मामले को लेकर किए गए प्रदर्शन में युवतियों ने जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए गंदे स्लोगन लिखे और बहुत सारी फूहड़ टिप्पणियां कीं, उससे नाराज भारतीय जनता पार्टी की हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट से सांसद व फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत ने जेन जी युवतियों पर कमेंट किया उन्हें जेनरेशन गटर करार दिया. इससे कांग्रेस की महिला नेत्रियों में काफी नाराजगी है. लखनऊ में कांग्रेस मुख्यालय पर मंगलवार शाम महिला कांग्रेस के नेतृत्व में कंगना रनौत के खिलाफ नारेबाजी की गई. कंगना का पुतला फूंका गया.




कांग्रेस मुख्यालय के अंदर से कांग्रेस की महिला नेता और और कार्यकर्ता भाजपा सांसद कंगना रनौत के खिलाफ जोरदार नारेबाजी करते हुए बाहर निकली विधानसभा की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रही इन महिलाओं को चौराहे पर ही भारी संख्या में तलाक पुलिस बनने रोक लिया इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने कंगना का पुतला फूटने का प्रयास किया लेकिन पुलिस बनने हास्य पुतला चीन का की कोशिश की तो धक्का मुक्ति हो गई हालांकि गौतम पल्ली इंस्पेक्टर ने जलता हुआ पुतला प्रदर्शनकारियों से छीन लिया और दौड़ते हुए आगे भाग गए इसके बाद प्रदर्शन में शामिल कांग्रेस की महिला नेताओं ने कंगना राणावत के कागज से बने पोस्ट पर फोटो रखकर चप्पलों से पिता और फिर आग लगा दी इस दौरान लगातार कंगना रनौत के खिलाफ महिला नेता जोरदार नारेबाजी करते रहें इस दौरान महिला नेताओं ने कंगना राणावत से माफी मांगने की बात कही.





क्या बोलीं महिला नेत्री
कांग्रेस की महिला नेता उरूशा राणा ने भाजपा सांसद कंगना रनौत की टिप्पणी पर नाराजगी जताई. उन्होंने कहा कि एक महिला सांसद और सेलिब्रिटी होते हुए उन्हें यह शोभा नहीं देता की महिलाओं पर इस तरह की बड्डी टिप्पणी करें उन्हें सभी महिलाओं से माफी मांगनी चाहिए साथ ही भारतीय जनता पार्टी को ऐसी महिला संसद पर कार्रवाई भी करनी चाहिए यह भला कहां से सही है कि आपका मन में जो भी आए वह बोल दें इस देश की महिलाएं बर्दाश्त नहीं करेंगी.

वहीं, कांग्रेस की वरिष्ठ नेता अनामिका यादव ने कहा कि जिस तरह से एक महिला होते हुए भाजपा की महिला सांसद कंगना रनौत ने फूहड़ टिप्पणी की है यह कहीं से शोभा नहीं देता. यह महिलाओं को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा. जेन जी को जेनरेशन गटर कहना भला कहां से सही है. कंगना रनौत को माफी मांगनी चाहिए. आज कांग्रेस पार्टी ने उनका पुतला जलाया है और मांग की है कि वह देश की लड़कियों से माफी मांगें.

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