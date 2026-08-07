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मानगढ़ धाम पर केंद्र सरकार की राय के विरोध में नारेबाजी, डूंगरपुर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन

डूंगरपुर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन करते कांग्रेस के आदिवासी विभाग के कार्यकर्ता ( ETV Bharat Dungarpur )