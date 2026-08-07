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मानगढ़ धाम पर केंद्र सरकार की राय के विरोध में नारेबाजी, डूंगरपुर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन

कांग्रेस आदिवासी विभाग के प्रदेशाध्यक्ष घोगरा की अगुवाई में कार्यकर्ताओं ने बड़े आंदोलन की चेतावनी दी.

Activists from the Congress party's tribal wing protesting at the Dungarpur Collectorate.
डूंगरपुर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन करते कांग्रेस के आदिवासी विभाग के कार्यकर्ता (ETV Bharat Dungarpur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 7, 2026 at 2:42 PM IST

2 Min Read
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डूंगरपुर: कांग्रेस के आदिवासी विभाग ने मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने योग्य नहीं होने संबंधी बयान के विरोध में कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया. प्रदेश अध्यक्ष व विधायक गणेश घोगरा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और बड़े आंदोलन की चेतावनी दी.

कांग्रेस के आदिवासी विभाग के प्रदेशाध्यक्ष एवं विधायक गणेश घोगरा ने केंद्र सरकार और भाजपा पर वादाखिलाफी का आरोप लगाया. घोगरा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मानगढ़ धाम दौरे पर 1913 के मानगढ़ नरसंहार में शहीद हुए 1500 से अधिक भील आदिवासियों को नमन किया था. उस दौरान मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने की बात कही गई थी. संसद में पूछे गए एक सवाल पर केंद्रीय पर्यटन मंत्री ने साफ किया कि ऐसा कोई प्रस्ताव या विचार सरकार के पास नहीं है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की घोषणा के बाद मंत्री के इस तरह का जवाब देना सरकार की 'कथनी और करनी' के अंतर को उजागर करता है. इससे पूरे भील और आदिवासी समाज का अपमान हुआ है.

कांग्रेस नेता गणेश घोगरा बोले ... (ETV Bharat Dungarpur)

पढ़ें:केंद्र की नजर में मानगढ़ धाम नहीं है राष्ट्रीय स्मारक, जानें तर्क व क्या बोले नेता...

ऐतिहासिक योगदान और अनदेखी का आरोप: घोगरा ने मानगढ़ धाम का ऐतिहासिक महत्व का जिक्र किया. उन्होंने कहा कि गोविंद गुरु के नेतृत्व में आदिवासियों ने देश की आजादी से पहले ही अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया और अपनी शहादत दी. इतिहास में आदिवासियों के योगदान को वह स्थान नहीं दिया गया, जो मिलना चाहिए था. वक्ताओं ने मणिपुर हिंसा, हसदेव के जंगलों की कटाई तथा चरागाह व बिलानाम भूमि पर बसे आदिवासियों को हटाने के कैबिनेट फैसलों का जिक्र करते हुए सरकार पर आदिवासी विरोधी नीतियां अपनाने का आरोप लगाया.

देशव्यापी आंदोलन की चेतावनी: कांग्रेस नेता गणेश घोगरा ने चेताया कि यदि मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा नहीं दिया गया और आदिवासियों के अधिकारों की अनदेखी बंद नहीं हुई तो आने वाले समय में सड़कों को जाम किया जाएगा. दिल्ली तक विरोध प्रदर्शन करेंगे. अब देश का आदिवासी जाग चुका है और अपने गौरव व धरोहर की रक्षा के लिए उग्र आंदोलन से पीछे नहीं हटेगा.

पढ़ें:केन्द्रीय मंत्री दुर्गादास बोले, 'मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने की दिशा में प्रयास जारी'

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MANGARH DHAM A NATIONAL MONUMENT

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