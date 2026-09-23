विधायक जनसुनवाई केंद्र नगर पालिका से बाहर करने की मांग, कांग्रेस का धरना जारी...केकड़ी बंद
कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केकड़ी में निकाली रैली. व्यापारियों से दुकानें बंद कराई.
Published : September 23, 2026 at 12:32 PM IST
केकड़ी: नगर पालिका परिसर स्थित विधायक जनसुनवाई केंद्र को लेकर कांग्रेस और भाजपा में विवाद बुधवार को भी नहीं सुलझा. कांग्रेस कार्यकर्ता केकड़ी पालिका स्थित विधायक जनसुनवाई केंद्र खाली कराने की मांग कर रहे हैं. नवनिर्वाचित पालिका अध्यक्ष अनिल मित्तल एवं कांग्रेस ने केकड़ी बंद का आह्वान किया. कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सदर बाजार समेत शहर के कई इलाकों में रैली निकाली एवं दुकानदारों से प्रतिष्ठान बंद रखने की अपील की. कस्बे के कई बाजार बंद रहे.
धरनास्थल पर भजन-कीर्तन: पूर्व चिकित्सा मंत्री डॉ. रघु शर्मा के नेतृत्व में मंगलवार शाम से पालिका के बाहर अध्यक्ष अनिल मित्तल, उपाध्यक्ष राजेंद्र चौधरी, कांग्रेस पार्षद व कार्यकर्ता धरने पर बैठे हैं. कांग्रेस का आरोप है कि पालिका परिसर में संचालित विधायक जनसुनवाई केंद्र पालिका अध्यक्ष के चैंबर में संचालित किया जा रहा है. उस पर ताला लगा है. धरनास्थल पर मंगलवार रात भजन-कीर्तन भी हुए. बुधवार सुबह बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता पालिका परिसर में एकत्र हुए.
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विधायक गौतम का जवाब: इधर, भाजपा विधायक शत्रुघ्न गौतम ने मंगलवार देर रात मीडिया से कहा कि सरकारी भवनों का उपयोग नियम और निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार होना चाहिए. पालिका अध्यक्ष के चैंबर को लेकर निर्णय पालिका बोर्ड की बैठक में प्रस्ताव पारित कर किया जाना चाहिए. राजनीति में अराजकता और कब्जे की राजनीति का कोई स्थान नहीं है.विधायक ने निकाय चुनाव से जुड़े आरोपों की निष्पक्ष जांच की मांग भी की. उन्होंने केकड़ी में शांति एवं विकास का माहौल बनाए रखने की अपील की. इससे पहले पूर्व मंत्री रघु शर्मा ने कहा कि नगर पालिका में विधायक जनसुनवाई केंद्र वास्तव में पालिका अध्यक्ष का कक्ष है. उन्होंने सवाल पूछा कि किस आधार पर पालिका अध्यक्ष के कक्ष को विधायक जनसुनवाई केंद्र बनाया गया है. उन्होंने कक्ष से तत्काल ताला हटाकर कमरा नवनिर्वाचित कांग्रेस बोर्ड को सौंपने की मांग की.
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