ETV Bharat / state

विधायक जनसुनवाई केंद्र नगर पालिका से बाहर करने की मांग, कांग्रेस का धरना जारी...केकड़ी बंद

केकड़ी में धरने पर कांग्रेस नेता एवं कार्यकर्ता ( ETV Bharat Kekri )