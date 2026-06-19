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यूपी विधानसभा चुनाव 2027 में कांग्रेस की तैयारी? राहुल गांधी ने यूपी पर किया फोकस, कार्यकर्ताओं से लिया जा रहा फीडबैक!

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पुष्पेंद्र श्रीवास्तव का कहना है कि 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव की तैयारी पूरी है.

यूपी विधानसभा चुनाव 2027 में कांग्रेस की तैयारी?
यूपी विधानसभा चुनाव 2027 में कांग्रेस की तैयारी? (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 19, 2026 at 8:38 PM IST

4 Min Read
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लखनऊ : कांग्रेस के लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष व यूपी की रायबरेली सीट से सांसद राहुल गांधी का आज जन्मदिन है. कार्यकर्ता पूरे प्रदेश में जोश व उत्साह के साथ अपने नेता का जन्मदिन मना रहे हैं और 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को सत्ता के शिखर पर पहुंचाने का संकल्प ले रहे हैं. सांसद राहुल गांधी का भी अब उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर पूरा फोकस है. पार्टी में संगठन स्तर पर बड़े बदलाव की तैयारी भी शुरू कर दी गई है.

नई कार्यकारिणी भी घोषित होने की पूरी उम्मीद : अगले सप्ताह प्रदेश की नई कार्यकारिणी भी घोषित होने की पूरी उम्मीद है. पार्टी उत्तर प्रदेश में टैलेंट हंट और संगठन सृजन अभियान के जरिए युवा और जमीनी नेताओं को पार्टी के साथ जोड़ रही है. उत्तर प्रदेश के हर जनपद के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक आयोजित कर उनका फीडबैक लिया जा रहा है, जिसके आधार पर संगठन को दुरुस्त किए जाने की तैयारी है.


यूपी विधानसभा चुनाव 2027 में कांग्रेस की तैयारी? (Video credit: ETV Bharat)

"2027 के यूपी विधानसभा चुनाव की तैयारी पूरी" : कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पुष्पेंद्र श्रीवास्तव का कहना है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस हमेशा से स्थापित रही है. गांधी परिवार ने कभी भी यूपी का साथ नहीं छोड़ा. आज सभी की जुबां पर सिर्फ राहुल गांधी का नाम है. युवा हों, महिला हों या फिर किसान और नौजवान, सभी के जुबान पर अगर सिर्फ एक नाम है तो वह है राहुल गांधी. 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव की तैयारी पूरी है. हरहाल में कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतेगी.




प्रयागराज में 10 जुलाई को बड़ा कार्यक्रम : कांग्रेस पार्टी के लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष व रायबरेली से सांसद राहुल गांधी उत्तर प्रदेश के युवाओं को कांग्रेस पार्टी के साथ जोड़ने के लिए प्रयागराज में 10 जुलाई को बड़ा कार्यक्रम करेंगे, जिसमें पेपर लीक के मुद्दे और बेरोजगारी के खिलाफ छात्रों और अभ्यर्थियों को संबोधित करेंगे.

सम्मेलन के बाद चुनाव में असर दिखने की उम्मीद! : कांग्रेस को उम्मीद है कि राहुल गांधी के इस सम्मेलन के बाद यूपी विधानसभा चुनाव में इसका असर जरूर देखने को मिलेगा. इसके अलावा राहुल गांधी लगातार यूपी में जो भी घटनाएं हो रही हैं, उन पर प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं और अपनी पार्टी के नेताओं को निर्देशित भी कर रहे हैं.

कांशीराम जयंती के अवसर पर कार्यक्रम में आये थे राहुल गांधी : हाथरस की घटना से लेकर हापुड़ की घटना तक राहुल गांधी लगातार सरकार को घेरते रहे हैं. इसके साथ ही चर्चा है कि लोकसभा चुनाव का गठबंधन विधानसभा चुनाव में भी आगे जारी रखने के लिए सीटों पर भी डिस्कस हो रहा है. कुछ माह पहले ही राहुल गांधी कांग्रेस की तरफ से आयोजित इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में कांशीराम जयंती के अवसर पर कार्यक्रम में शामिल होने आए थे. इस दौरान उन्होंने 100 अच्छे नेताओं को पार्टी के साथ जोड़ने के लिए आह्वान किया था. अब राहुल गांधी ही यूपी में कांग्रेस के सभी नेताओं पर पूरा फोकस कर रहे हैं.


2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस सिर्फ दो सीटें जीतने में सफल हो पाई थी. इनमें एक सीट रामपुर खास से आराधना मिश्रा मोना और दूसरी सीट महाराजगंज की फरेंदा विधानसभा सीट से वीरेंद्र चौधरी विधायक बनने में सफल हो पाए थे. इस इलेक्शन में कांग्रेस की अब तक की सबसे खराब परफॉर्मेंस रही थी.




पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन था. इसका दोनों ही पार्टियों को भरपूर फायदा मिला था. कांग्रेस पार्टी जहां संसदीय चुनाव में उत्तर प्रदेश में 2019 में सिर्फ एक सीट जीत पाई थी, 2024 के लोकसभा चुनाव में 6 सीटें जीतने में सफल हो गई, वहीं, समाजवादी पार्टी सिर्फ पांच सीटें 2019 के लोकसभा चुनाव में जीती थी, 2024 में सीटों की संख्या बढ़कर 37 हो गई थी.



साल 2019 के लोकसभा चुनाव में अमेठी सीट से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी स्मृति ईरानी ने जीत हासिल की थी. राहुल गांधी ने केरल की वायानाड लोकसभा सीट से उम्मीदवारी पेश की थी और वहीं से सांसद बन गए थे. हालांकि 2024 में जब सपा से गठबंधन हुआ तो राहुल गांधी ने फिर यूपी की तरफ रुख कर लिया और अमेठी की जगह रायबरेली लोकसभा सीट से सांसद बन गए.



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