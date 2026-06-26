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कांग्रेस की नफरत की राजनीति आजादी से पहले की, आरएसएस का विरोध उनके डीएनए में: अविनाश गहलोत

जोधपुर: प्रदेश के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने कहा कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का विरोध करना कांग्रेस के डीएनए में है. जब तक संघ का विरोध नहीं करेंगे, तो मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति नहीं कर सकते. गहलोत शुक्रवार को जोधपुर सर्किट हाउस में मीडिया से बात करते हुए पूर्व सीएम अशोक गहलोत द्वारा आरएसएस द्वारा सरकार चलाने के बयान पर प्रतिक्रिया दे रहे थे. अविनाश गहलोत ने कहा कि कांग्रेस की नफरत की राजनीति आजादी से पहले की है. जबकि संघ एक ऐसा संगठन है जो राष्ट्र निर्माण के लिए काम करता है. देश में बीते सौ साल में कहीं कोई आपदा आई है, तो सबसे पहले संघ ही खड़ा हुआ है. कांग्रेस काम कम और बयानबाजी ज्यादा करती है.

'किरोड़ी लाल खरा सोना हैं': मंत्री अविनाश गहलोत ने कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा द्वारा किरोड़ी लाल मीणा पर लगाए गए आरोपों पर कहा कि किरोड़ी लाल मीणा खरा सोना हैं. जनता के लिए काम करते आए हैं. भ्रष्टाचार का खुलासा करते आए हैं. उन पर भ्रष्टाचार के आरोप इसलिए लगाया जा रहे हैं कि डोटासरा जी प्रदेश में चल रही वर्चस्व की लड़ाई और अपने राष्ट्रीय स्तर के नेताओं के सामने हाइलाईट होना चाहते हैं. अविनाश गहलोत ने कहा कि भ्रष्टाचार जो भी करेगा, उसके खिलाफ एजेंसियां एक्शन लेंगी. कोई भी व्यक्ति कितना भी बड़ा हो, गलत किया है, तो कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी.