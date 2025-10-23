ETV Bharat / state

कांग्रेस का संगठन सृजन अभियान: दिल्ली में जुटे दावेदार, कल लगेगी अंतिम मुहर

जयपुर: लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के ड्रीम प्रोजेक्ट माने जाने वाले संगठन सृजन अभियान के तहत राजस्थान में जिलाध्यक्षों के चयन प्रक्रिया अब अंतिम चरण में पहुंच गई है. कांग्रेस पर्यवेक्षक जीआर राजू के अनुसार शुक्रवार, 24 अक्टूबर को पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री केसी वेणुगोपाल प्रदेश के सभी 30 केंद्रीय पर्यवेक्षकों से वन टू वन संवाद करेंगे. यह बैठक दिल्ली स्थित एआईसीसी मुख्यालय में सुबह 11 बजे होगी. इस बैठक के दौरान प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा से भी रायशुमारी में आए नामों पर चर्चा होगी. इसके बाद दोपहर 3 बजे अंतिम सूची पर मुहर लगने की संभावना है.

दिल्ली में डेरा डाल रहे हैं दावेदार: कांग्रेस नेता सुमित भगासरा का कहना है कि जिलाध्यक्ष बनने की होड़ में दावेदार नेताओं ने भी दिल्ली में डेरा डाल रखा है. दीपावली के दूसरे दिन से ही राजस्थान कांग्रेस के दावेदार दिल्ली के लुटियंस जोन इलाके में स्थित राजस्थान स्टेट गेस्ट हाउस और कई होटलों में ठहरे हुए हैं. वे दीपावली की “रामा श्यामा” की मुलाकातों के बहाने वरिष्ठ नेताओं से अपने लिए सिफारिश करने की कोशिश कर रहे हैं. बताया जा रहा है कि 50 जिलों के जिलाध्यक्ष पद के लिए सैकड़ों नेताओं ने अपनी दावेदारी पेश की है.

जयपुर के कई नेता भी पहुंचे दिल्ली: जयपुर शहर और ग्रामीण क्षेत्रों से भी कई दावेदार दिल्ली पहुंचे हैं. सुमित भगासरा के अनुसार आदर्श नगर विधायक रफीक खान, किशनपोल विधायक अमीन कागजी, विप्र कल्याण बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष महेश शर्मा, पुष्पेंद्र भारद्वाज और अवध शर्मा जैसे दावेदार सक्रिय हैं. वहीं, जयपुर ग्रामीण पूर्व से राजेंद्र सेन, गोपाल मीणा और सुमित भगासरा, जबकि जयपुर ग्रामीण से संजीता सिहाग, राजेश चौधरी और राजेंद्र यादव भी नेताओं से मिलकर अपने लिए समर्थन जुटा रहे हैं.