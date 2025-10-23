ETV Bharat / state

कांग्रेस का संगठन सृजन अभियान: दिल्ली में जुटे दावेदार, कल लगेगी अंतिम मुहर

कांग्रेस संगठन सृजन अभियान के तहत राजस्थान में जिलाध्यक्षों के चयन को लेकर केसी वेणुगोपाल शुक्रवार को केंद्रीय पर्यवेक्षकों से वन टू वन संवाद करेंगे.

Etv Bharat
पीसीसी ऑफिस, जयपुर (ETV Bharat Jaipur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 23, 2025 at 2:14 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुर: लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के ड्रीम प्रोजेक्ट माने जाने वाले संगठन सृजन अभियान के तहत राजस्थान में जिलाध्यक्षों के चयन प्रक्रिया अब अंतिम चरण में पहुंच गई है. कांग्रेस पर्यवेक्षक जीआर राजू के अनुसार शुक्रवार, 24 अक्टूबर को पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री केसी वेणुगोपाल प्रदेश के सभी 30 केंद्रीय पर्यवेक्षकों से वन टू वन संवाद करेंगे. यह बैठक दिल्ली स्थित एआईसीसी मुख्यालय में सुबह 11 बजे होगी. इस बैठक के दौरान प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा से भी रायशुमारी में आए नामों पर चर्चा होगी. इसके बाद दोपहर 3 बजे अंतिम सूची पर मुहर लगने की संभावना है.

दिल्ली में डेरा डाल रहे हैं दावेदार: कांग्रेस नेता सुमित भगासरा का कहना है कि जिलाध्यक्ष बनने की होड़ में दावेदार नेताओं ने भी दिल्ली में डेरा डाल रखा है. दीपावली के दूसरे दिन से ही राजस्थान कांग्रेस के दावेदार दिल्ली के लुटियंस जोन इलाके में स्थित राजस्थान स्टेट गेस्ट हाउस और कई होटलों में ठहरे हुए हैं. वे दीपावली की “रामा श्यामा” की मुलाकातों के बहाने वरिष्ठ नेताओं से अपने लिए सिफारिश करने की कोशिश कर रहे हैं. बताया जा रहा है कि 50 जिलों के जिलाध्यक्ष पद के लिए सैकड़ों नेताओं ने अपनी दावेदारी पेश की है.

इसे भी पढ़ें- जिलाध्यक्षों का चयन : रायशुमारी का पहला चरण पूरा, 50 जिलों में 3000 से ज्यादा आवेदन

जयपुर के कई नेता भी पहुंचे दिल्ली: जयपुर शहर और ग्रामीण क्षेत्रों से भी कई दावेदार दिल्ली पहुंचे हैं. सुमित भगासरा के अनुसार आदर्श नगर विधायक रफीक खान, किशनपोल विधायक अमीन कागजी, विप्र कल्याण बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष महेश शर्मा, पुष्पेंद्र भारद्वाज और अवध शर्मा जैसे दावेदार सक्रिय हैं. वहीं, जयपुर ग्रामीण पूर्व से राजेंद्र सेन, गोपाल मीणा और सुमित भगासरा, जबकि जयपुर ग्रामीण से संजीता सिहाग, राजेश चौधरी और राजेंद्र यादव भी नेताओं से मिलकर अपने लिए समर्थन जुटा रहे हैं.

वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक राजीव जैन का कहना है कि कांग्रेस ने जिलाध्यक्षों के चयन में एक सराहनीय प्रयोग किया है. जमीनी स्तर पर सर्वे कर यह पता लगाया गया है कि कौन नेता कार्यकर्ताओं और जनता में लोकप्रिय है. अगर चयन इसी आधार पर हुआ तो यह कांग्रेस को संगठनात्मक रूप से मजबूत करेगा. लेकिन अगर बड़े नेताओं की सिफारिशें हावी रहीं तो इस प्रक्रिया का महत्व खत्म हो जाएगा और पार्टी कार्यकर्ताओं में नाराजगी बढ़ेगी.

10 राज्यों में लागू हो चुका है फॉर्मूला: राजीव जैन का कहना है कि राहुल गांधी द्वारा शुरू किया गया संगठन सृजन अभियान कांग्रेस संगठन को मजबूत करने के उद्देश्य से लाया गया था. इसकी शुरुआत गुजरात से हुई थी, जिसे अब गुजरात मॉडल के नाम से भी जाना जाता है. अब तक यह फॉर्मूला गुजरात, मध्य प्रदेश, हरियाणा, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, यूपी, राजस्थान, पंजाब और झारखंड में लागू हो चुका है. अधिकांश राज्यों में जिलाध्यक्षों की घोषणा भी इसी प्रक्रिया से की जा चुकी है. राजस्थान में अब अंतिम चरण की औपचारिकता बाकी है.

इसे भी पढ़ें- कांग्रेस संगठन सृजन अभियान प्रभारी बोले, एक महीने में मिलेंगे नए जिला अध्यक्ष

TAGGED:

कांग्रेस का संगठन सृजन अभियान
GOVIND SINGH DOTASRA
जिलाध्यक्ष चयन
राजस्थान कांग्रेस
CONGRESS SRIJAN ABHIYAN

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

टखनों से लेकर एड़ियों तक दर्द कई गंभीर बीमारियों का हो सकता है संकेत, समय रहते पहचान करना जरूरी

कारों में भारी टचस्क्रीन होने से घट सकती है सेफ्टी रेटिंग, यह सेफ्टी नियामक जारी करेगा नए प्रोटोकॉल

गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम का पलटवार: “गहलोत के समय था जंगलराज, अब प्रदेश में सुराज”

Amazon में 6 लाख नौकरियां रोबोट्स से होंगी रिप्लेस, अब इंसान की जगह 'Cobots' करेंगे काम: रिपोर्ट

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.