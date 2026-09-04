'कांग्रेस का काम सिर्फ विरोध करना, चौथी बार भी भाजपा बनाएगी सरकार': स्वास्थ्य मंत्री आरती राव
स्वास्थ्य मंत्री आरती राव ने चरखी दादरी दौरे के दौरान विधानसभा में हंगामे के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया.
Published : September 4, 2026 at 5:43 PM IST
चरखी दादरीः हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने कांग्रेस पर तीखा राजनीतिक हमला बोलते हुए कहा कि "विपक्ष का काम केवल विरोध के लिए विरोध करना रह गया है." उन्होंने दावा किया कि "जनता के विश्वास और विकास कार्यों के दम पर हरियाणा में लगातार चौथी बार भाजपा सरकार बनेगी, जबकि कांग्रेस के ‘70 पार’ के दावे पहले की तरह ही हवा-हवाई साबित होंगे."
यादव महासभा की ओर से कार्यक्रम का हुआ आयोजनः आरती राव शुक्रवार को चरखी दादरी में यादव महासभा द्वारा आयोजित प्रतिभा सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंची थीं. समारोह में सांसद धर्मबीर सिंह, विधायक सुनील सांगवान, उमेद पातुवास, ओमप्रकाश यादव, अनिल यादव सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि व सामाजिक संगठन मौजूद रहे. विधानसभा में हुए धक्का-मुक्की और हंगामे को लेकर स्वास्थ्य मंत्री ने कांग्रेस को अनुशासनहीन बताया.
विधानसभा नियमावली के विरुद्ध था कांग्रेस का आचरणः उन्होंने कहा कि "कांग्रेस विधायक हाथों में तख्तियां लेकर सदन में प्रवेश करने की जिद कर रहे थे, जो विधानसभा नियमावली के विरुद्ध है. यदि विपक्ष शांतिपूर्ण ढंग से प्रवेश करता तो किसी प्रकार का विवाद नहीं होता. सरकार की ओर से सदन में किसी भी प्रकार की अमर्यादित भाषा का प्रयोग नहीं किया गया और अध्यक्ष द्वारा निलंबन की कार्रवाई के बाद ही सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चल सकी."
जीडीपी और महंगाई पर विपक्ष को जवाबः देश की आर्थिक स्थिति और महंगाई पर विपक्ष के सवालों पर आरती राव ने कहा कि "विपक्ष कभी सरकार के अच्छे कार्यों की सराहना नहीं करेगा." उन्होंने तंज कसते हुए कहा, “अगर विपक्ष सरकार की तारीफ करने लगे तो फिर विपक्ष में क्यों बैठेगा, वह तो सीधे सरकार में ही आ जाएगा.”
मेडिकल कॉलेज पर दिया बड़ा अपडेट: दादरी में प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज के नामकरण को लेकर चल रही चर्चाओं को खारिज करते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि "नामकरण की कागजी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और इस विषय पर किसी प्रकार का विवाद नहीं है. बजट का स्वरूप तय होते ही निर्माण कार्य तेजी से शुरू किया जाएगा, ताकि क्षेत्र को आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकें"
दक्षिण हरियाणा को एकजुट होने का आह्वानः समारोह को संबोधित करते हुए आरती राव ने सामाजिक एकता पर जोर देते हुए कहा कि "दक्षिण हरियाणा की राजनीतिक ताकत ने समय-समय पर सरकारें बनाई भी हैं और बदली भी हैं. किसी एक बिरादरी के बल पर सरकार नहीं बन सकती. समाज को अपने अधिकारों, सम्मान और अन्याय के खिलाफ संगठित होकर संघर्ष करना होगा, क्योंकि बिना एकजुटता और संघर्ष के जीत संभव नहीं है."