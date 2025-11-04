मध्य प्रदेश में SIR को लेकर सज्जन का आरोप, चुनाव आयोग ने की जल्दबाजी
वोटर्स के स्पेशल इंटेसिव रिवीजन पर कांग्रेस की राजनीति, सज्जन वर्मा बोले कांग्रेस की तैयारी अभी अधूरी.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 4, 2025 at 6:01 PM IST
भोपाल : मध्यप्रदेश में शुरू हुई एसआईआर (SIR) को लेकर कांग्रेस ने भी कमर कस ली है. कांग्रेस ने एसआईआर को लेकर एक कंट्रोल रूम बनाया है, जिससे हर जिले से एसआईआर को लेकर लगातार रिपोर्ट ली जा सके. हालांकि, अभी तक कांग्रेस सभी विधानसभाओं पर अपने बीएलओ नियुक्त नहीं कर सकी है. कांग्रेस एसआईआर समिति के अध्यक्ष सज्जन वर्मा ने कहा कि बुधवार तक प्रदेश की सभी 230 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस अपने बीएलओ तैयार हो जाएंगे. उन्होंने एसआईआर को लेकर बीजेपी और चुनाव आयोग पर निशाना भी साधा.
सज्जन बोले- पहले दिन आधे बीएलओ नहीं पहुंचे
कांग्रेस नेता सज्जन वर्मा ने आरोप लगाते हुए कहा कि चुनाव आयोग ने जल्दबाजी में एसआईआर लागू कराया है. उन्होंने कहा, '' मध्यप्रदेश में इसे लेकर तैयारी ही नहीं हुई. SIR के पहले दिन घर-घर बीएलओ को पहुंचना था, लेकिन आधे स्थानों पर बीएलओ पहुंचे ही नहीं हैं और जहां बीएलओ पहुंचे उनके पास फॉर्म नहीं हैं. अभी तक बीएलओ को फॉर्म ही नहीं दिए गए, जिस पर सभी मतदाताओं की जानकारी है.''
उन्होंने आरोप लगाते हुए आगे कहा, '' वह गरीब मतदाता जो रोजी-रोटी के लिए दूर जाता है, ऐसे मतदाताओं का ही नाम काटा जाएगा. क्योंकि ऐसे गरीब मतदाता कांग्रेस के प्रति आस्था रखते हैं. बीजेपी ने यह साजिश कांग्रेस के ऐसे ही मतदाताओं को कम करने के लिए की है.
बुधवार तक नियुक्त हो जाएंगे बीएलओ
एसआईआर के लिए कांग्रेस ने कमेटी गठित की है, इसका अध्यक्ष पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा को बनाया गया है. हालांकि, अभी तक कांग्रेस 80 विधानसभा सीटों पर ही बीएलओ नियुक्त कर सकी है. सज्जन वर्मा ने कहा है कि बुधवार तक सभी विधानसभा सीटों पर बीएलओ तैयार हो जाएंगे और काम करना शुरू कर देंगे. कांग्रेस ने इसके लिए कंट्रोल रूम भी बनाया है, जिससे लगातार अपडेट लिया जा सके.
बीजेपी के दो नेताओं को कांग्रेस की सलाह
कांग्रेस नेता सज्जन वर्मा ने मीडिया से चर्चा के दौरान बीजेपी के दिग्गज नेता कैलाश विजयवर्गीय और रामेश्वर शर्मा पर हमला बोलते हुए कहा, '' रामेश्वर शर्मा और कैलाश विजयवर्गीय बीजेपी के दो ऐसे चक्षु हैं, जिन्हें हर विषय पर इसलिए बोलना है, जिससे वह चर्चा में बने रह सकें. अब आखिर इन्हें यह बोलने की क्या जरूरत है कि राहुल गांधी अपने ही कांग्रेसियों को घेरने आ रहे हैं. राहुल गांधी ने साढ़े 3 हजार किलोमीटर पैदल चलकर देश की सड़कों को नापा है. इस दौरान वे हर वर्ग से मिले हैं. उनके दृष्टिकोड़ का भारत कैसा हो, यह बात साझा करने राहुल गांधी आ रहे हैं.
यह भी पढ़ें- मध्य प्रदेश में शुरू हुआ SIR, जल्द आपके घर पहुंचेंगे BLO, तैयार रखें ये डॉक्यूमेंट
उन्होंने कहा कि मैं बीजेपी के दोनों नेताओं को सलाह देना चाहता हूं कि अपने-अपने संगठन पर नजरे डालो. दूसरे के संगठन के लिए उनके प्रवक्ता हैं, जिसके बारे में ज्ञान ही नहीं उसकी आलोचना करना ठीक नहीं है.