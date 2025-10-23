अंता उपचुनाव: उर्मिला जैन भाया का नामांकन रद्द, वैकल्पिक उम्मीदवार के तौर पर दाखिल किया था पर्चा
कांग्रेस की वैकल्पिक प्रत्याशी उर्मिला जैन भाया का अंता उपचुनाव में नामांकन रद्द हो गया.
Published : October 23, 2025 at 6:56 PM IST
बारां: अंता उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी उर्मिला जैन भाया का नामांकन रद्द हो गया है. उर्मिला ने कांग्रेस पार्टी से वैकल्पिक उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन दाखिल किया था. हालांकि, कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया के घोषित होने के बाद उर्मिला जैन का नामांकन गुरुवार को रद्द कर दिया गया. अब अंता उपचुनाव में कुल 20 प्रत्याशी मैदान में रह गए हैं.
अंता के रिटर्निंग अधिकारी हवाई सिंह यादव ने बताया कि उर्मिला जैन भाया ने कांग्रेस से वैकल्पिक उम्मीदवार के तौर पर ही नामांकन दाखिल किया था. चूंकि कांग्रेस ने अपना अधिकृत प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया को बनाया है, इसलिए एक ही पार्टी से दो नामांकन स्वीकार्य नहीं हैं.
पढ़ें: अंता उपचुनाव 2025: प्रमोद जैन भाया की पत्नी उर्मिला जैन ने कांग्रेस से भरा नामांकन
इस आधार पर उनका नामांकन रद्द किया गया. यादव ने बताया कि उर्मिला ने केवल एक ही प्रस्तावक के साथ नामांकन भरा था. यदि उनके पास 10 प्रस्तावक होते, तो उनका नामांकन निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में स्वीकार कर लिया जाता, क्योंकि निर्दलीय प्रत्याशी के लिए 10 प्रस्तावकों की आवश्यकता होती है.
नामांकन की अंतिम तिथि निकलने के बाद 23 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच हुई थी. अब 27 अक्टूबर तक नाम वापसी हो सकती है. नामांकन पत्रों की संवीक्षा के बाद अब चुनावी मैदान में 20 उम्मीदवार रह गए हैं, जिसके चलते राजनीतिक हलकों में नई हलचल देखने को मिल रही है.