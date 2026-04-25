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कानपुर में ट्रंप की किस बात पर गुस्साए कांग्रेसी, सीटीआई चौराहे पर क्यों फूंक डाला पुतला?

कानपुर: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत और भारतीयों के विरुद्ध की गई कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के विरोध में शुक्रवार को कानपुर के कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर कड़ा विरोध जताया. महानगर अध्यक्ष पवन गुप्ता के नेतृत्व में सीटीआई चौराहे पर एकत्रित हुए कार्यकर्ताओं ने ट्रंप का पुतला फूंका और जमकर नारेबाजी की. प्रदर्शनकारियों ने आक्रोश व्यक्त करते हुए पुतले को जलाया. केंद्र सरकार से मांग की कि इस अपमानजनक टिप्पणी के विरुद्ध कड़ी प्रतिक्रिया दी जाए.



प्रदर्शन के दौरान महानगर अध्यक्ष पवन गुप्ता ने कहा कि भारत जैसे महान राष्ट्र के नागरिकों के लिए ऐसी भाषा किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं है. यह देश के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने वाला कृत्य है. उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रधानमंत्री को इस विषय पर चुप्पी तोड़नी चाहिए और देश को आज इंदिरा गांधी जैसे दृढ़ नेतृत्व की कमी महसूस हो रही है. इसी क्रम में AICC सदस्य विकास अवस्थी ने भारत सरकार के रुख पर सवाल उठाते हुए कहा कि इतनी शर्मनाक टिप्पणी के बाद भी सरकार की खामोशी निराशाजनक है. उन्होंने जोर देकर कहा कि अमेरिका को ऐसा करारा जवाब मिलना चाहिए जिससे भविष्य में कोई भी भारत की प्रतिष्ठा के खिलाफ बोलने का दुस्साहस न कर सके.



इस विरोध प्रदर्शन में कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई. इस दौरान आफताब हसन, विकास अवस्थी, फजल खान, प्रतिभा अटल पाल, धर्मेंद्र सिंह, पदम मोहन मिश्रा, मो. उस्मान, हरप्रकाश अग्निहोत्री आदि मौजूद थे.



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