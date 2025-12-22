ETV Bharat / state

गोरखपुर में मनरेगा का नाम बदलने पर विरोध पर उतरे कांग्रेसी, बीजेपी पर लगाए आरोप कहा, गांधी विरोधी है सरकार

गांधी जी की तस्वीर लिए विरोध पर उतरे कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता. ( Photo Credit; ETV Bharat )

गोरखपुर/आगरा: मनरेगा का नाम बदलने को लेकर कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता बेहद ही आक्रोशित हैं. कांग्रेसियों ने इसे लेकर गोरखपुर में सोमवार को प्रोटेस्ट किया. जिला अध्यक्ष राजेश तिवारी के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने हाथ में गांधी जी की तस्वीर थामें, मोदी सरकार के इस योजना का विरोध किया. तो वहीं आगरा में बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर प्रदर्शन किया. कार्यकर्ताओं ने कहा, पूरी दुनिया में गांधी का नाम लिया जाता है, उनका अपने देश में ही नाम मिटाने का प्रयास चल रहा है. यही वजह है, बीजेपी के "जी राम जी" बिल के खिलाफ कांग्रेसियों ने प्रदर्शन किया. वहीं जिला अध्यक्ष ने कहा राष्ट्रपिता के नाम को मिटाने की साजिश कर रही है भाजपा सरकार. मनरेगा के स्थान पर VB–G RAM G:अब मनरेगा की जगह पर विकसित भारत-रोजगार एवं आजीविका के लिए गारंटी मिशन (ग्रामीण) यानी 'वीबी-जी राम जी' बिल, 2025, राष्ट्रपति द्रौपद्री मुर्मू के हस्ताक्षर के साथ ही नया कानून बन गया है. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा की जगह लेने वाले, इस नए कानून के तहत ग्रामीण परिवारों को 125 दिन की रोजगार गारंटी सुनिश्चित होगी. नए कानून की रविवार को अधिसूचना भी जारी कर दी गई है. इस नए कानून के विरोध में कांग्रेस पार्टी ने मोर्चा खोल दिया है.