गोरखपुर में मनरेगा का नाम बदलने पर विरोध पर उतरे कांग्रेसी, बीजेपी पर लगाए आरोप कहा, गांधी विरोधी है सरकार

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा की जगह पर अब आया 'VB–G RAM G' बिल.

Photo Credit; ETV Bharat
गांधी जी की तस्वीर लिए विरोध पर उतरे कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता. (Photo Credit; ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 22, 2025 at 5:01 PM IST

Updated : December 22, 2025 at 5:12 PM IST

गोरखपुर/आगरा: मनरेगा का नाम बदलने को लेकर कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता बेहद ही आक्रोशित हैं. कांग्रेसियों ने इसे लेकर गोरखपुर में सोमवार को प्रोटेस्ट किया. जिला अध्यक्ष राजेश तिवारी के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने हाथ में गांधी जी की तस्वीर थामें, मोदी सरकार के इस योजना का विरोध किया. तो वहीं आगरा में बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर प्रदर्शन किया.

कार्यकर्ताओं ने कहा, पूरी दुनिया में गांधी का नाम लिया जाता है, उनका अपने देश में ही नाम मिटाने का प्रयास चल रहा है. यही वजह है, बीजेपी के "जी राम जी" बिल के खिलाफ कांग्रेसियों ने प्रदर्शन किया. वहीं जिला अध्यक्ष ने कहा राष्ट्रपिता के नाम को मिटाने की साजिश कर रही है भाजपा सरकार.

मनरेगा के स्थान पर VB–G RAM G:अब मनरेगा की जगह पर विकसित भारत-रोजगार एवं आजीविका के लिए गारंटी मिशन (ग्रामीण) यानी 'वीबी-जी राम जी' बिल, 2025, राष्ट्रपति द्रौपद्री मुर्मू के हस्ताक्षर के साथ ही नया कानून बन गया है. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा की जगह लेने वाले, इस नए कानून के तहत ग्रामीण परिवारों को 125 दिन की रोजगार गारंटी सुनिश्चित होगी. नए कानून की रविवार को अधिसूचना भी जारी कर दी गई है. इस नए कानून के विरोध में कांग्रेस पार्टी ने मोर्चा खोल दिया है.

गांधी विरोधी है बीजेपी सरकार: कांग्रेसियों ने आरोप लगाया कि मौजूदा सरकार गांधी विरोधी है. जिस भारत देश की पहचान, देश-विदेशों में राष्ट्र पिता महात्मा गांधी के नाम से होती हो, देश के साथ विदेश में भी राष्ट्र पिता महात्मा गांधी का सम्मान होता हो, ऐसे में केन्द्र सरकार विधेयक के माध्यम से राष्ट्रपिता का नाम मिटाने की साजिश कर रही है. बता दें, गोरखपुर के टाउनहाल स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष जिला व महानगर कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों ने केन्द्र सरकार का विरोध किया और विधेयक को वापस लिए जाने की मांग की.

आगरा में फूंका बांग्लादेश के पीएम का पुतला: बता दें, बांग्लादेश में बीते दिनों एक हिंदू युवक की सरेआम हत्या की गई. इसके साथ ही मंदिरों पर हमले, घरों में तोड़फोड़, महिलाओं पर अत्याचार और जबरन पलायन जैसी घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं. खुलेआम अल्पसंख्यक हिंदुओं पर अत्याचार करके, मानवाधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है. जिसकी खूब निंदा हो रही हैं. इसको लेकर आगरा में राष्ट्रीय बजरंग दल ने भगवान टॉकीज चौराहा पर और कांग्रेस ने एमजी रोड स्थित धाकरान चौराहा पर बांग्लादेशी प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनिस का पुतला जलाया. आक्रोशित लोगों ने मोदी सरकार से मांग की कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर अपनी आपत्ति जताएं. वहां के हिंदू भाईयों की रक्षा के लिए आगे आएं.

Last Updated : December 22, 2025 at 5:12 PM IST

