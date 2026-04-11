कांग्रेस ने लिखा राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को पत्र, बस्तर के विकास पर केंद्र की सुस्ती पर उठाए सवाल
कांग्रेस ने आदिवासी उपयोजना में कटौती और सब्सिडी खत्म करने को आदिवासी विरोधी फैसला बताया.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : April 11, 2026 at 7:18 PM IST
बस्तर: जगदलपुर में उप नेता प्रतिपक्ष लखेश्वर बघेल की अगुवाई में कांग्रेस ने एक बार फिर केंद्र और राज्य सरकार पर बस्तर के विकास को लेकर निशाना साधा. कांग्रेस के प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष समेत बस्तर संभाग के सभी बड़े चेहरे एक मंच पर मौजूद रहे. कांग्रेस ने बस्तर के विकास बजट कटौती और आदिवासी योजनाओं के मुद्दे पर सरकार को सीधे निशाने पर लिया.
कांग्रेस ने लिखा राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को पत्र
उप नेता प्रतिपक्ष लखेश्वर बघेल ने कहा कि सरकार नक्सल मुक्ति के दावे कर रही है, लेकिन बस्तर में विकास की रफ्तार थमी हुई है. उन्होंने कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, उद्योग, कृषि और पशुपालन जैसे मूल मुद्दों पर जवाब जरूरी है. इन मांगों को लेकर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को पत्र भेजा गया है. जल्द मुलाकात भी की जाएगी. बघेल ने कहा कि अगर वो पीएम से मिलेंगे तो अपनी बातों को उनके सामने रखेंगे और ये बताएंगे कि बस्तर का विकास उस तेजी से नहीं हो रहा है, जिस तेजी से होना चाहिए.
बस्तर के विकास पर केंद्र की सुस्ती पर उठाया सवाल
लखेश्वर बघेल ने बस्तर विकास प्राधिकरण की बैठकों में सुस्ती और बजट में भारी कटौती का आरोप लगाया. कहा कि पहले हमारी सरकार में 75 करोड़ से विकास कार्य होते थे. अब नाममात्र की राशि दी जा रही है. पिछले साल केवल 10 लाख और इस साल 30 लाख आवंटित किए गए हैं. 143 पंचायतों वाले क्षेत्र में इतनी कम राशि से विकास संभव नहीं है. कांग्रेस ने आदिवासी उपयोजना में कटौती और सब्सिडी खत्म करने को आदिवासी विरोधी फैसला बताया. कांग्रेस नेताओं ने कहा कि बस्तर के हक, विकास और अधिकारों की लड़ाई लगातार जारी रहेगी.
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