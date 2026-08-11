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लखनऊ-कानपुर हाईवे की बदहाली पर कांग्रेस का राज्यपाल को पत्र, पीएम से जांच की मांग

लखनऊ : उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय राय ने लखनऊ-कानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग की खराब हालत को लेकर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को पत्र लिखा है. उन्होंने मांग की है कि राज्यपाल इस मामले को प्रधानमंत्री के सामने उठाएं और स्वतंत्र जांच कराएं.

अजय राय ने मंगलवार को लिखे पत्र में कहा कि 13 जुलाई को लगभग 4,200 करोड़ रुपये की लागत से बना यह हाईवे बड़े स्तर पर उद्घाटित किया गया था. इसे आधुनिक और तेज यातायात की उपलब्धि बताया गया था लेकिन उद्घाटन के कुछ ही दिन बाद सड़क जगह-जगह धंसने लगी.

बड़े-बड़े गड्ढे हो गए. जल निकासी की व्यवस्था फेल हो गई. पुलों के हिस्से और क्रैश बैरियर में दरार आ गई. मरम्मत के बाद भी सड़क फिर से टूट गई. उन्होंने पत्र में लिखा कि उद्घाटन के दो दिन बाद ही इस सड़क पर एक बाइक सवार की मौत भी हो गई हालत इतनी खराब हुई कि NHAI को टोल वसूली रोकनी पड़ी.

इससे सरकार को करीब 575 करोड़ रुपये के राजस्व के नुकसान की आशंका है. अजय राय ने सवाल उठाया कि जनता के 4,200 करोड़ रुपये खर्च करने के बाद सड़क इतनी जल्दी क्यों टूट गई. इसकी जिम्मेदारी किसकी है.