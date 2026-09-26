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UP में सपा-कांग्रेस के बीच जुबानी जंग जारी; शिवपाल बोले- जसवंतनगर में कांग्रेस का एक भी वोट नहीं

उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच राजनीतिक रिश्ते कई मौकों पर चर्चा में आ जाते हैं.

सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव.
सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव. (Photo Credit: Shivpal Yadav X Handle)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 26, 2026 at 1:14 PM IST

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इटावा: यूपी विधानसभा चुनाव से पहले सपा-कांग्रेस के बीच संभावित गठबंधन की गाठें टाइट होने की बजाय ढीली होती जा रही हैं. सपा अध्यक्ष के रायबरेली से चुनावी अभियान की शुरुआत पर कांग्रेसी नेता ने कहा था कि वह सैफई से कांग्रेस का अभियान शुरू करेंगे. अब सपा के वरिष्ठ नेता शिवपास सिंह यादव ने यह कहकर सियासत गर्मा दी है कि कांग्रेस को जसवंतनगर से एक भी वोट नहीं मिलेगा.

यूपी में सपा और कांग्रेस के बीच राजनीतिक रिश्ते कई मौकों पर चर्चा में आ जाते हैं. दोनों दल अलग-अलग मुद्दों पर एक-दूसरे के नेताओं के बयानों पर प्रतिक्रिया देते रहे हैं. ताजा मामला इटावा और सैफई से जुड़ा है. कांग्रेस प्रभारी के बयान के बाद शिवपाल सिंह यादव की प्रतिक्रिया सामने आई.

इटावा में शिवपाल सिंह यादव का बयान. (Video Credit: ETV Bharat)

जसवंतनगर में शिवपाल यादव ने कांग्रेस के समर्थन को लेकर सख्त टिप्पणी की. शिवपाल यादव का कहना है कि जसवंतनगर में कांग्रेस को एक वोट नहीं मिलेगा. उनके इस बयान के बाद स्थानीय राजनीति के साथ-साथ सपा और कांग्रेस के रिश्तों को लेकर भी चर्चा तेज हो गई है.

सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या दोनों दलों के बीच स्थानीय स्तर पर राजनीतिक मतभेद और ज्यादा खुलकर सामने आ रहे हैं. रायबरेली से शुरू हुई बयानबाजी अब इटावा और सैफई तक पहुंचती दिखाई दे रही है.

कांग्रेस प्रभारी और शिवपाल यादव के बयानों के बाद राजनीतिक हलकों में गठबंधन की स्थिति को लेकर अलग-अलग चर्चाएं हो रही हैं. हालांकि, इन बयानों के बीच यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि आने वाले दिनों में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व की ओर से इस पूरे मामले पर क्या प्रतिक्रिया आती है.

फिलहाल, शिवपाल सिंह यादव के बयान ने इटावा की सियासत में हलचल बढ़ा दी है और सपा-कांग्रेस के बीच चल रही बयानबाजी को एक बार फिर सुर्खियों में ला दिया है.

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