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UP में सपा-कांग्रेस के बीच जुबानी जंग जारी; शिवपाल बोले- जसवंतनगर में कांग्रेस का एक भी वोट नहीं

सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव. ( Photo Credit: Shivpal Yadav X Handle )