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कांग्रेस के लिए मुश्किल हो सकता है 30 फीसदी सीटों का चुनावी गणित, कहीं प्रत्याशी नहीं तो कहीं हार का डर!

कांग्रेस के पास चेहरों की चुनौतियां ( फोटो- ETV Bharat GFX )

देहरादून जिले की 10 में 7 सीटों पर भारी अंतर से कांग्रेस प्रत्याशी को मिली थी हार: भारी अंतर से हार वाली सीटों पर नजर दौड़ाएं तो इसमें देहरादून की डोईवाला, मसूरी, देहरादून कैंट और रायपुर सीट, धर्मपुर, ऋषिकेश और राजपुर सीट शामिल है. यानी जिले की 10 सीटों में से 7 सीटों पर भारी अंतर से हार मिली.

उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 में बीजेपी ने 47 सीटें जीती. जबकि, कांग्रेस को 19 सीटें मिली थीं. अन्य ने 4 सीटें जीती थी. इस बार कांग्रेस ने 8 सीटों की बढ़त बनाई. जबकि, पिछले चुनाव 2017 के मुकाबले बीजेपी को 10 सीटों का नुकसान हुआ.

उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2017 में मोदी लहर चल रही थी. जिसमें बीजेपी ने भारी मतों से जीत हासिल की थी. बीजेपी ने 57 सीटें जीती थी. जबकि, कांग्रेस सिर्फ 11 सीटें ही जीत पाई थी. यह कांग्रेस की बड़ी हारों में से एक थी. वहीं, बसपा समेत निर्दलीय को 2 सीटें मिली.

उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2012 में कांग्रेस ने 32 सीटें जीती थी. जबकि, बीजेपी ने 31 सीटों पर कब्जा जमाया. वहीं, निर्दलीय ने 3 , बहुजन समाज पार्टी ने 3 और उत्तराखंड क्रांति दल ने 1 सीट जीती. कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला. कांग्रेस ने बसपा, यूकेडी और 3 निर्दलीय विधायकों के समर्थन से सरकार बनाई.

उत्तराखंड में पिछले तीन विधानसभा चुनाव में कौन जीता कौन हारा?

राज्य में भारी अंतर से हार का आकलन करने पर पता चलता है कि करीब 24 सीटों ऐसी हैं, जहां कांग्रेस को बेहद ज्यादा तैयारी करने की जरूरत महसूस हो रही है. साल 2022 में ऐसी 19 विधानसभा सीटें थी, जहां 10 हजार से ज्यादा के अंतर से कांग्रेस के प्रत्याशी को हार मिली थी. बात केवल इतनी ही नहीं है, इससे पहले 2017 के चुनाव में भी करीब 23 सीटों पर कांग्रेस के प्रत्याशी 10 हजार से ज्यादा के अंतर से हारे थे.

साल 2022 में बुरी तरह हार चुकी कांग्रेस: दरअसल, उत्तराखंड में साल 2022 विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस का प्रदर्शन बेहद खराब रहा था. पार्टी लगातार दूसरी बार बुरी तरह परास्त हुई थी. साल 2022 की वो हार 2027 के चुनाव से पहले इसलिए फिर याद आई है. क्योंकि, पुराने चुनावो के तुलनात्मक विश्लेषण के आधार पर खुद कांग्रेस भी अपनी तैयारी को आगे बढ़ा रही है.

उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2027 के लिए बस गिनती के ही दिन बचे हैं. तकरीबन 100 दिनों में राज्य चुनावी समर में उतरने वाला है और काफी हद तक राजनीतिक दल इस बात को समझकर रणनीतिक किलेबंदी भी करने लगे हैं, लेकिन राज्य में बड़ी चिंता कांग्रेस के लिए दिख रही है. यह परेशानी उन करीब 30 फीसदी सीटों के लिए है, जो मजबूत दावेदारों की कमी या बड़ी हार के डर से जुड़ी है.

इन विधानसभा सीटों पर कांग्रेस की भारी मतों से हुई थी हार: इसी तरह हरिद्वार की रानीपुर और हरिद्वार सीट को कांग्रेस प्रत्याशी ने भारी अंतर से हारा. बड़ी हार वाली सीटों में चौबट्टाखाल, यमकेश्वर, घनसाली, बागेश्वर, गंगोलीहाट, लालकुआं, कालाढूंगी, रुद्रपुर, सितारगंज और काशीपुर सीट शामिल है. वहीं, कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता अमरेंद्र बिष्ट का कहना है कि,

कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता अमरेंद्र बिष्ट का बयान (फोटो- ETV Bharat GFX)

क्या है कहते हैं राजनीतिक विश्लेषक नीरज कोहली? कांग्रेस ऐसी सीटों पर भी प्रत्याशी बदलाव को लेकर विचार कर सकती है. जिनकी हर का अंतर साल 2017 के विधानसभा चुनाव के मुकाबले 2022 में बढ़ा था. जाहिर है कि ऐसे प्रत्याशियों के टिकट पर भी संकट के बादल मंडरा रहे हैं. इस मामले में वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक नीरज कोहली कहते हैं कि,

वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक नीरज कोहली का बयान (फोटो- ETV Bharat GFX)

इसके आगे नीरज कोहली कहते हैं कि,

कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता अमरेंद्र बिष्ट का बयान (फोटो- ETV Bharat GFX)

कांग्रेस के सामने मजबूत प्रत्याशी की खड़ा करने की चुनौती: सियासी जानकार मानते हैं कि बड़ी हार के अलावा कांग्रेस के सामने दूसरी एक चुनौती मजबूत प्रत्याशी को लेकर भी है. इसके पीछे की वजह ये भी है कि पार्टी के कई बड़े नेता कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जा चुके हैं. ऐसे में उन तमाम विधानसभा में कांग्रेस के पास कोई बड़ा चेहरा ही नहीं है.

देहरादून के दो सीटों पर कांग्रेस के पास बड़े चेहरे की कमी: अकेले देहरादून में ही देख लें तो यहां डोईवाला सीट से हीरा सिंह बिष्ट के निधन से कांग्रेस अच्छे प्रत्याशी को लेकर ब्लैंक है. इसी तरह कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे दिनेश अग्रवाल के बीजेपी में शामिल होने के बाद धर्मपुर सीट भी कांग्रेस के लिए बड़े चेहरे को लेकर खाली है.

कांग्रेस की रैली (फाइल फोटो- ETV Bharat)

इन विधानसभा सीटों से कांग्रेस से हाथ छुड़ा चुके ये बड़े चेहरे: इसी तरह धनौल्टी विधानसभा से जोत सिंह बिष्ट, बदरीनाथ से राजेंद्र भंडारी, टिहरी से धन सिंह नेगी, यमकेश्वर से शैलेंद्र रावत, चौबट्टाखाल से केशर सिंह नेगी और रुड़की से यशपाल राणा के अलावा भीमताल से दान सिंह भंडारी जैसे नेता पार्टी का साथ छोड़ चुके हैं.

क्या 36 के बहुमत वाले जादुई आंकड़े को छु पाएगी कांग्रेसी? इस तरह उत्तराखंड में 70 विधानसभा सीटों में से करीब 24 विधानसभा सीट पर पहले ही कांग्रेस खुद को मुश्किल में देख रही है. ऐसे में इन हालातों के बीच कांग्रेस का 36 के बहुमत वाले जादुई आंकड़े को पाना किसी करिश्में से कम नहीं होगा.

महिला कांग्रेस से जुड़ी महिलाएं (फाइल फोटो- ETV Bharat)

जबकि, इसे बीजेपी के लिए एक एडवांटेज माना जा रहा है, लेकिन 10 साल की बीजेपी सरकार के खिलाफ एंटी इनकंबेंसी चुनाव के दौरान कांग्रेस का हथियार बन सकती है और कांग्रेसी नेता इस दिशा में एक साथ मिलकर चुनाव को लड़ सके, तो मुश्किल में दिखाई दे रही कांग्रेस इन हालातों से बाहर भी निकाल सकती है.

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