रतलाम में मंत्रीजी के घर पर घंटा बजाओ प्रदर्शन करने जा रहे थे कांग्रेसी, उठा ले गई पुलिस
इंदौर हादसे और रतलाम में पेयजल पाइपलाइन में दूषित पानी आने को लेकर मंत्री चैतन्य कश्यप के घर घंटा बजाओ प्रदर्शन का आह्वान.
Published : January 6, 2026 at 4:10 PM IST
रतलाम: इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी से हुई मौतों के मामले में आज मंगलवार को रतलाम में जमकर हंगामा हुआ. रतलाम में कांग्रेस ने इंदौर हादसे और रतलाम में पेयजल पाइपलाइन में दूषित पानी आने को लेकर मंत्री चैतन्य कश्यप के घर पहुंचकर घंटा बजाओ प्रदर्शन का आह्वान किया था. आज दोपहर एमएसएमई मंत्री के घर पर प्रदर्शन करने जा रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया.
कांग्रेस का प्रदर्शन रोकने के लिए स्टेशन रोड किया जाम
इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच जमकर झूमाझटकी भी हुई. लोकेंद्र टॉकीज चौराहे पर पुलिस ने बैरिकेडिंग कर आगे बढ़ रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को रोक दिया. इस दौरान कार्यकर्ताओं ने बैरिकेटिंग हटाकर जबरदस्ती आगे जाने का प्रयास किया. जिस पर पुलिस ने कांग्रेस के करीब 100 से अधिक कार्यकर्ताओं कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया.
इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी से हुई मौतों को लेकर रतलाम में कांग्रेस कार्यकर्ता एमएसएमई मंत्री चैतन्य काश्यप के स्टेशन रोड स्थित आवास पर प्रदर्शन करने पहुंच रहे थे. इस दौरान पुलिस प्रशासन ने स्टेशन रोड को बैरिकेड लगाकर ब्लॉक कर दिया और प्रदर्शनकारियों के प्रवेश को रोक दिया. इस दौरान रेलवे स्टेशन पर आने-जाने वाले यात्रियों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा.
शासकीय वाहनों और पुलिस के वाहनों में कांग्रेसियों ने लहराए झंडे
रतलाम में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन को लेकर पुलिस प्रशासन एक दिन पहले से ही अलर्ट पर था. लोकेंद्र टॉकीज चौराहे पर पुलिस ने बैरिकेड लगाकर एमएसएमई मंत्री के घर की तरफ बढ़ रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को रोक दिया. इससे पहले कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शहीद चौक पर जमकर प्रदर्शन किया. प्रदेश सरकार एवं मंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और घंटा बजाकर विरोध जताया.
बैरिकेड हटाकर आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे कांग्रेसियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया और वहां मौजूद पुलिस के वाहनों में बैठा कर जेल भेज दिया. इस दौरान शासकीय वाहनों में बैठे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पार्टी के झंडे लहराए और प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की.