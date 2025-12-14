कांग्रेस रैली में अलग-अलग राज्यों की वेशभूषा में नजर आए कार्यकर्ता, कहा- वोट चोरी के खिलाफ अभियान चलाएंगे
कांग्रेस कार्यकर्ता रैली में जोश से लबरेज नजर आए. उन्होंने कहा कि हम वोट चोरी के खिलाफ अभियान चलाएंगे.
Published : December 14, 2025 at 8:57 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित हुई कांग्रेस रैली में रविवार को विभिन्न राज्यों से कांग्रेस कार्यकर्ता पहुंचे. इस दौरान कार्यकर्ता अपने-अपने राज्यों की वेशभूषा में नजर आए. हिमाचल के कार्यकर्ता जहां हिमाचली टोपी में और परंपरागत परिधान में दिखाई दिए तो वहीं असम के कांग्रेस कार्यकर्ता भी अपनी स्थानीय वेशभूषा में रैली में शामिल हुए.
असम से यहां पहुंचे कांग्रेस कार्यकर्ता ने कहा कि अगले साल असम में विधानसभा चुनाव होना है और इस बार कांग्रेस वहां जीत दर्ज करेगी. उन्होंने कहा कि हम वोट चोरी के खिलाफ अभियान चलाएंगे. वहीं हिमाचल प्रदेश से आईं महिला कार्यकर्ताओं ने कहा कि ऐसा ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा. नेता विपक्ष राहुल गांधी ने वोट चोरी के खिलाफ जो अभियान शुरू किया है उससे जनता जागरुक हो रही है. चुनाव आयोग को चुनाव ईवीएम से नहीं बैलेट पेपर से कराए जाने चाहिए.
उनके अलावा फर्रुखाबाद से पहुंचे कार्यकर्ता ने कहा कि जनता बहुत परेशान हो चुकी है. अब किसी भी चुनाव में वोट चोरी नहीं होने देंगे. वहीं दिल्ली के गांधीनगर से रैली में पहुंचे अनिल कुमार पगड़ी में कांग्रेस के चुनाव चिह्न पंजे को लगाकर रैली में शामिल हुआ. उन्होंने कहा कि वोटिंग में गड़बड़ी को लेकर हम सभी यहां आवाज उठाने आए हैं. रैली में पुरुषों के साथ बड़ी संख्या में महिला कार्यकर्ता भी शामिल हुईं. इस दौरान कांग्रेस के कार्यकर्ता राहुल गांधी को देखने के लिए और उन्हें सुनने के लिए भी बेताब नजर आए.
