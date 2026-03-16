ETV Bharat / state

विधानसभा में धुआंधार बल्लेबाजी करके खटीमा लौटे विधायक कापड़ी, कांग्रेसियों ने किया स्वागत

खटीमा विधायक भुवन कापड़ी ने विधानसभा में अपने क्षेत्र के मुद्दे प्रमुखता से उठाए

GAIRSAIN BUDGET SESSION 2026
भुवन कापड़ी का स्वागत (Photo- ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : March 16, 2026 at 5:23 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

खटीमा: गैरसैंण बजट सत्र से लौटे विधायक भुवन कापड़ी का खटीमा पहुंचने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों सहित माल्यार्पण कर स्वागत किया. विधायक कापड़ी जो उपनेता प्रतिपक्ष हैं, ने खटीमा सहित प्रदेश के प्रमुख जन मुद्दों को सदन में प्रमुखता एवं जोरदार तरीके से उठाया.

बजट सत्र के बाद खटीमा लौटे उप नेता प्रतिपक्ष: इस पर खटीमा के कांग्रेस कार्यकर्ता जहां बेहद उत्साह में दिखे तो वहीं विधायक कापड़ी के विधानसभा क्षेत्र में सदन में जनमुद्दों को प्रमुखता से उठाया जाने पर सम्मान एवं मिष्ठान वितरण किया गया. विधायक कापड़ी के द्वारा धामी सरकार के इस कार्यकाल के अंतिम बजट सत्र में कांग्रेस द्वारा प्रदेश के अपराध, रोजगार, अस्थाई कर्मियों के नियमतीकरण, राजस्व ग्राम घोषित करने सहित प्रमुख जन मुद्दों को प्रमुखता से उठाया गया.

कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भुवन कापड़ी का स्वागत किया: खटीमा लौटने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विधायक एवं उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी का खटीमा मुख्य चौक पर भव्य स्वागत अभिनंदन किया. नगर एवं ब्लॉक कांग्रेस कार्यकर्ताओं के अलावा महिला कांग्रेस, यूथ कांग्रेस सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बजट सत्र में खटीमा विधायक द्वारा अपराध, राजस्व ग्राम, किसान, बेरोजगारी सहित प्रदेश के विभिन्न मुद्दों को सदन में उठाने से उत्साहित होकर जश्न मनाया.

कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि उनके विधायक ने सदन में खटीमा के सभी ज्वलंत मुद्दों को प्रमुखता से उठाने का काम किया है. इसलिए आज उनका भव्य स्वागत किया गया है. वहीं विधायक कापड़ी ने कहा कि बजट सत्र में कांग्रेस विधायक के रूप में प्रदेश में आउट सोर्स से लगे अतिथि शिक्षक उपनल, मनरेगा कर्मचारियों सहित विभिन्न विभागों में लगे अस्थाई कर्मियों के रोजगार की सरकार की चिंतन करने, खटीमा में बग्गा चौवन को राजस्व ग्राम सहित विभिन्न भूमि में वर्षों से रह रहे लोगों को भूमिधरी का अधिकार दिए जाने, बढ़ते अपराध, खटीमा में 125 भूमि को प्रशासन के समक्ष जोत कब्जा दिलवाए जाने सहित विभिन्न मुद्दों को सदन में रखने का कार्य किया. सरकार बजट सत्र में इन सभी महत्वपूर्ण विषयों पर निरुत्तर दिखी.
ये भी पढ़ें: गैरसैंण में बजट सत्र शुरू होने से पहले ही कांग्रेस का जोरदार प्रदर्शन, प्रीतम बोले सरकार को भागने नहीं देंगे

TAGGED:

KHATIMA MLA BHUWAN KAPRI
WELCOME TO BHUWAN KAPRI
खटीमा विधायक भुवन कापड़ी
भुवन कापड़ी स्वागत
GAIRSAIN BUDGET SESSION 2026

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.