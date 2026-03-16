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विधानसभा में धुआंधार बल्लेबाजी करके खटीमा लौटे विधायक कापड़ी, कांग्रेसियों ने किया स्वागत

खटीमा: गैरसैंण बजट सत्र से लौटे विधायक भुवन कापड़ी का खटीमा पहुंचने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों सहित माल्यार्पण कर स्वागत किया. विधायक कापड़ी जो उपनेता प्रतिपक्ष हैं, ने खटीमा सहित प्रदेश के प्रमुख जन मुद्दों को सदन में प्रमुखता एवं जोरदार तरीके से उठाया.

बजट सत्र के बाद खटीमा लौटे उप नेता प्रतिपक्ष: इस पर खटीमा के कांग्रेस कार्यकर्ता जहां बेहद उत्साह में दिखे तो वहीं विधायक कापड़ी के विधानसभा क्षेत्र में सदन में जनमुद्दों को प्रमुखता से उठाया जाने पर सम्मान एवं मिष्ठान वितरण किया गया. विधायक कापड़ी के द्वारा धामी सरकार के इस कार्यकाल के अंतिम बजट सत्र में कांग्रेस द्वारा प्रदेश के अपराध, रोजगार, अस्थाई कर्मियों के नियमतीकरण, राजस्व ग्राम घोषित करने सहित प्रमुख जन मुद्दों को प्रमुखता से उठाया गया.