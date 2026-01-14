ETV Bharat / state

मनरेगा को लेकर कांग्रेस ने किया गांवों का रुख, 29 जनवरी तक लगाएगी ग्राम चौपाल

कांग्रेस के अनुसार मनरेगा को लेकर 29 जनवरी तक आंदोलन का पहला चरण चलेगा. इसके बाद दूसरा चरण 25 फरवरी तक चलेगा.

PCC Coordination Committee meeting
पीसीसी कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक (ETV Bharat Jaipur)
Published : January 14, 2026 at 3:36 PM IST

जयपुर: मनरेगा का नाम बदलने और उसमें कई बदलावों को लेकर कांग्रेस लगातार केंद्र की मोदी सरकार और भाजपा पर हमलावर है. इसे लेकर कांग्रेस ने 13 से लेकर 29 जनवरी तक सभी जिलों में ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम चौपाल लगाकर नरेगा के नए एक्ट की खामियां गिनाना शुरू कर दिया है. इसके लिए सभी जिलों में जिलाध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष और पंचायत स्तर तक के जनप्रतिनिधियों को निर्देश दिए गए हैं. ग्राम चौपाल के तहत कांग्रेस कार्यकर्ता 29 जनवरी तक स्थानीय ग्रामीणों से संवाद करेंगे और नए एक्ट के बारे में जानकारी देंगे.

घर-घर बांटेंगे राहुल-खड़गे के संदेश वाले पर्चे: वहीं ग्राम चौपाल कार्यक्रमों के दौरान ही कांग्रेस कार्यकर्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के संदेश वाले पर्चे भी घर-घर बाटेंगे. राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के संदेश वाले पर्चे स्थानीय भाषाओं में ट्रांसलेट कर बांटे जाएंगे. अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री केसी वेणुगोपाल ने मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के संदेश वाले पोस्टर रिलीज किए थे.

दूसरा चरण 25 फरवरी तक: मनरेगा को लेकर कांग्रेस पार्टी का 29 जनवरी तक आंदोलन का पहला चरण चल रहा है, जिसमें प्रदेश, जिला,ब्लाक, मंडल, बूथ और ग्रामीण स्तर पर आंदोलन और अलग-अलग कार्यक्रम किया जा रहे हैं. इसके बाद 30 जनवरी से आंदोलन का दूसरा चरण शुरू होगा जो 25 फरवरी तक चलेगा. जिसके तहत विधानसभा का घेराव करने और एक बार फिर से जिला और प्रदेश लेवल पर बड़ी रैली आयोजित की जाएगी. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का कहना है कि हम इस मुद्दे पर चुप बैठने वाले नहीं है और मनरेगा का आंदोलन ग्रास रूट तक लेकर जाएंगे. मंगलवार को मनरेगा को लेकर बनी प्रदेश स्तरीय कोर्डिनेशन कमेटी की बैठक के दौरान भी इस मुद्दे को ग्रास रूट तक ले जाने पर सहमति बनी थी.

