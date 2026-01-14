ETV Bharat / state

मनरेगा को लेकर कांग्रेस ने किया गांवों का रुख, 29 जनवरी तक लगाएगी ग्राम चौपाल

पीसीसी कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: मनरेगा का नाम बदलने और उसमें कई बदलावों को लेकर कांग्रेस लगातार केंद्र की मोदी सरकार और भाजपा पर हमलावर है. इसे लेकर कांग्रेस ने 13 से लेकर 29 जनवरी तक सभी जिलों में ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम चौपाल लगाकर नरेगा के नए एक्ट की खामियां गिनाना शुरू कर दिया है. इसके लिए सभी जिलों में जिलाध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष और पंचायत स्तर तक के जनप्रतिनिधियों को निर्देश दिए गए हैं. ग्राम चौपाल के तहत कांग्रेस कार्यकर्ता 29 जनवरी तक स्थानीय ग्रामीणों से संवाद करेंगे और नए एक्ट के बारे में जानकारी देंगे. घर-घर बांटेंगे राहुल-खड़गे के संदेश वाले पर्चे: वहीं ग्राम चौपाल कार्यक्रमों के दौरान ही कांग्रेस कार्यकर्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के संदेश वाले पर्चे भी घर-घर बाटेंगे. राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के संदेश वाले पर्चे स्थानीय भाषाओं में ट्रांसलेट कर बांटे जाएंगे. अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री केसी वेणुगोपाल ने मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के संदेश वाले पोस्टर रिलीज किए थे.